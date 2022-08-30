Берлин предлагает приостановить облегченный визовый режим с Россией

По словам Бербок, это предложение может стать "связующим мостом" между двумя крайними позициями в ЕС - странами, которые требуют полного прекращения выдачи виз россиянам и теми, кто выступает против каких-либо визовых ограничений. Как сообщила немецкий министр, одним из пунктов является полное прекращение выдачи гражданам РФ многолетних многоразовых виз в Евросоюз. Кроме того, страны Евросоюза смогут проверять, на каком основании была подана заявка на визу, и какова близость заявителя к российскому правительству, прежде чем выдавать ее.

Шопинг россиян в ЕС во время войны против Украины

Власти Германии придерживаются позиции, что возможность попасть из России в Европу по-прежнему должны иметь не только журналисты и оппозиционеры, но и, например, студенты, заявила Бербок. По ее словам, не следует наказывать россиян, критически настроенных по отношению к режиму Путина.