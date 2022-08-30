Вечером во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, сообщает Русская служба ВВС.
Умер Михаил Горбачев. Ему был 91 год
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили российскому агентству ТАСС в Центральной клинической больнице.
По информации российских СМИ, политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.
В последние годы Горбачев много болел и периодически находился на лечении.
Михаил Горбачев - последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), последний председатель Президиума Верховного Совета СССР (1988-1989), первый председатель Верховного Совета СССР (1989-1990) и единственный в истории президент СССР (1990-1991).
25 декабря 1991 года Михаил Горбачев в телеобращении к нации объявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
В 1990 году политик получил Нобелевскую премию мира.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!