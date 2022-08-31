Близятся учения; Минобороны оповестит жителей с помощью телефонных сообщений

В рамках учений Министерства обороны AMEX 2022 в течение двух дней всем пользователям операторов мобильной связи LMT, BITE и Tele2 будут отправлены текстовые SMS-сообщения. Цель этой рассылки - проверить уведомление жителей Латвии в кризисных ситуациях.

Текстовые сообщения будут отправлены жителям от отправителя Sargs.lv. Они будут следующего содержания: "Внимание, тест на внимательность! Знайте, что в случае кризиса следует ознакомиться с буклетом "72 часа" на сайте www.sargs.lv/72h. Министерство обороны".

7 и 8 сентября в рамках учений Национальных вооруженных сил Namejs 2022 пройдут ежегодные учения Минобороны AMEX 2022 для проверки готовности государственных учреждений к военным и гибридным кризисам.

Уже сообщалось, что с 5 сентября по 9 октября в Латвии пройдет осенний этап цикла военной подготовки Namejs 2022, в целях проверки и повышения готовности частей к развертыванию для выполнения задач национальной обороны как самостоятельно, так и в рамках системы коллективной обороны.