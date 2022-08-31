Минэкономики: запасы газа в два раза превосходят прошлогоднее потребление

Что касается отопления щепой и биомассой, то идет очень активная работа, встречи со всеми заинтересованными сторонами. Поставками дополнительных объемов также занимается ГАО Latvijas valsts meži, а Ассоциация деревообработки сообщила, что объемы не изменятся, но в настоящее время поставщик и покупатель не могут найти условия, которые были бы приемлемы для обеих сторон.

Как отметила министр, цены на энергоресурсы зависят от решающего фактора в Европе - газа, поэтому цены взаимосвязаны. Правительство осознает, что цены на щепу значительно превышают реальную себестоимость и производственные затраты.

В то же время министр признала, что может возникнуть необходимость в принятии дополнительных правил о кризисной поддержке домохозяйств, которые не имеют права на получение жилищного пособия.

Как заявил депутат Виктор Валайнис, по словам министра, в сфере энергетики в стране вроде бы все в порядке, однако бизнес-организации и жители придерживаются совсем другого мнения. Он призвал поддержать запрос, указав, что правительство действует с опозданием, поддержка граждан будет недостаточной, а заключенные договоренности не создают уверенности в их выполнении.

Депутаты комиссии решили запрос не поддерживать.

Построен первый этап СПГ-терминала в Палдиски

В среду, 31 августа, завершается первый этап строительства терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, сообщает эстонское телевидение ETV.