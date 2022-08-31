Согласно текущей информации, фактические запасы природного газа в Инчукалнсе достигают 11,6 тераватт-часов (ТВтч), а с Latvenergo заключен договор на поставку 1,3 ТВтч, что в сумме почти вдвое превышает потребление последнего сезона в стране, заявила министр экономики Илзе Индриксоне в среду на заседании комиссии Сейма по запросам.
Минэкономики: запасы газа в два раза превосходят прошлогоднее потребление
В прошлом году в Латвии было потреблено 6,9 ТВтч природного газа.
5,6 ТВтч газа в Инчукалнском газохранилище принадлежат предпринимателям, зарегистрированным в Латвии, а 6 ТВтч зарегистрированы на имя других стран. Такое деление сделано для того, чтобы показать, что надежнее полагаться на государственные ресурсы в объеме 5,6 ТВтч, однако это не исключает, что эстонские и литовские торговцы, хранящие газ в Инчукалнсе, также будут поставлять его населению Латвии, заявила Индриксоне на заседании комиссии, где рассматривался запрос оппозиции к премьер-министру Кришьянису Кариньшу "О промедлении правительства в условиях назревающего энергетического кризиса".
Заключенный договор с Latvenergo предусматривает, что до конца года будет осуществлена дополнительная поставка в объеме 1,3 ТВтч. Кроме того, в первом квартале следующего года можно ожидать дополнительных поставок природного газа из Клайпеды, сказала министр.
Индриксоне отметила, что в настоящее время ситуация постоянно улучшается, и количество природного газа в хранилище не уменьшается, а увеличивается.
Прошлой зимой Latvenergo не производило электроэнергию в том объеме, как раньше, а этим летом в целях экономии ресурсов не работала и ТЭЦ. Как только появилась уверенность в том, что природного газа будет достаточно, компания объявила, что теперь будет стабилизировать мощности по электроэнергии, обеспечивая недостающие поставки, и, возможно, колебания цен уменьшатся, сказала министр.
Что касается отопления щепой и биомассой, то идет очень активная работа, встречи со всеми заинтересованными сторонами. Поставками дополнительных объемов также занимается ГАО Latvijas valsts meži, а Ассоциация деревообработки сообщила, что объемы не изменятся, но в настоящее время поставщик и покупатель не могут найти условия, которые были бы приемлемы для обеих сторон.
Как отметила министр, цены на энергоресурсы зависят от решающего фактора в Европе - газа, поэтому цены взаимосвязаны. Правительство осознает, что цены на щепу значительно превышают реальную себестоимость и производственные затраты.
В то же время министр признала, что может возникнуть необходимость в принятии дополнительных правил о кризисной поддержке домохозяйств, которые не имеют права на получение жилищного пособия.
Как заявил депутат Виктор Валайнис, по словам министра, в сфере энергетики в стране вроде бы все в порядке, однако бизнес-организации и жители придерживаются совсем другого мнения. Он призвал поддержать запрос, указав, что правительство действует с опозданием, поддержка граждан будет недостаточной, а заключенные договоренности не создают уверенности в их выполнении.
Депутаты комиссии решили запрос не поддерживать.
Построен первый этап СПГ-терминала в Палдиски
В среду, 31 августа, завершается первый этап строительства терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, сообщает эстонское телевидение ETV.
Аналогичный терминал будет построен в финском Инкоо к декабрю. При этом терминал в Палдиски может стать лишь резервным, поскольку СПГ-судно большую часть времени будет находиться в Финляндии, так как потребление газа там гораздо больше.
Работы по строительству СПГ-терминала в Палдиски идут круглосуточно, и в среду на день раньше установленного срока будет завершен первый этап строительства со стороны Alexela и Infortar. Далее компания Elering начнет газовые работы, передает "Актуальная камера".
Предприятие Elering планирует закончить работы по установке газовых труб к 30 ноября. Эстония и Финляндия договорились, что плавучая газификационная установка, которая была взята в аренду финской фирмой Gasgrid, причалит к тому терминалу, который будет готов первым. Обслуживать СПГ-судно будут финны.
"Мы рассчитываем закончить терминал 30 ноября этого года. Но мы знаем, что финны тоже продвигаются с очень большой скоростью. Поэтому пока точно неизвестно, с какой стороны будет находится СПГ-судно, на эстонской или на финской стороне. Для потребителя это не важно. Оно в любом случае будет обеспечивать необходимые объемы", – сказал вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.
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