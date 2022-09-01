Президент: Латвия будущего должна быть сильной, умной, латышской и современной

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, руководитель государства подчеркнул, что школа - это путь, который ведет к большим жизненным возможностям, добавив, что, следуя по этому пути образования и совершенствования, сформировались латышский народ и Латвийское государство.

Левитс пожелал учащимся и студентам радости встреч, успехов и увлекательного времени в школе, а также поблагодарил учителей и преподавателей вузов за работу, вложенную в воспитание молодых талантов Латвии. Левитс также пожелал им сил и творческой энергии в работе.