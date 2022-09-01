Россия начала масштабные учения на востоке страны

Министерство обороны РФ сообщило, что в учениях примут участие несколько бывших советских республик, в том числе Беларусь, а также Китай, Индия и Монголия.

Москва очевидно хочет продемонстрировать свои близкие отношения с другими государствами, которые сохранились несмотря на все более ухудшающиеся отношения с Западом.

В маневрах "Восток 2022" примут участие 5000 транспортных средств, 140 самолетов и 60 военных кораблей, проинформировало Минобороны.

Учения пройдут на полигонах в восточной части Сибири, на Дальнем Востоке и в Японском море.

Запад особенно внимательно следит за участием Китая и Индии в проводимых Россией учениях.

В свою очередь между Пекином и Дели по-прежнему сохраняется напряжение после военного инцидента, произошедшего на границе стран в Гималаях и унесшего несколько жизней.

Индия постоянно отмечает свой нейтралитет в начатой Россией войне против Украины, указывая, что хочет сохранить хорошие отношение как с Москвой, так и с Западом.

Армия Индии в основном вооружена произведенным в России оружием, но в то же время поддерживает Четырехсторонний диалог по безопасности ("Quad") с США, Японией и Австралией.