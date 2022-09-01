Чт, 1.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Алла Пугачева после возвращения в Россию: "Хотелось бы морду набить одному человеку"

rus.tvnet.lv
Алла Пугачева после возвращения в Россию: "Хотелось бы морду набить одному человеку"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: скриншот видео с YouTube

В минувшие выходные Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам. 

Алла Пугачева из машины ответила на несколько вопросов журналистов: она рассказала, что Лиза и Гарри очень самостоятельные, и она не помогает им с домашним заданием.

Спустя несколько вопросов о детях, журналисты спросили, что артистка планировала сделать сразу по возвращению на родину. "Да много чего. Морду набить одному человеку", - заявила Пугачева. Она не уточнила, кого именно имеет в виду.

Алла Борисовна не стала продолжать эту тему и быстро перевела разговор. "Всех поздравляю с новым учебным годом. Каждый год волнителен, дети с радостью посетили школу. Уроки я не помогаю им делать, этому надо приучать с детства", - отметила Примадонна. 

В этом году Лиза и Гарри пошли в третий класс.

Вскоре Алла Пугачева выложила в своем Instagram-аккаунте коллаж с фото Максима Галкина и пропагандистского журналиста Владимира Соловьева.

Пугачева подписала коллаж: "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства". 

Ранее - в конце августа - Пугачева отметила журналистам, что вернулась на родину, чтобы "порядок наводить. В моей голове, в вашей голове".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх