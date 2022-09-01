Видео ⟩ "Трудолюбие - это не просто, извините, резиновая попа": Путин поговорил со школьниками

"Трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат", - сказал Путин школьникам.