Чт, 1.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ "Трудолюбие - это не просто, извините, резиновая попа": Путин поговорил со школьниками

rus.tvnet.lv
"Трудолюбие - это не просто, извините, резиновая попа": Путин поговорил со школьниками
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Владимир Путин
Владимир Путин Фото: MIKHAIL KLIMENTYEV/AP

Президент России Владимир Путин провел 1 сентября открытый урок "Разговор о важном"в Калининграде. В ходе общения с детьми он порассуждал о трудолюбии, пишет "Медуза".

Путин сделал необычное заявление о связи трудолюбия с копиями отдельных частей человеческого тела. 

"Трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат", - сказал Путин школьникам.

На официальном сайте Кремля в расшифровке общения Путина с калининградскими школьниками эта цитата отсутствует.

Видео: Путин поговорил со школьниками в Калининграде

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх