Президент России Владимир Путин провел 1 сентября открытый урок "Разговор о важном"в Калининграде. В ходе общения с детьми он порассуждал о трудолюбии, пишет "Медуза".
Видео ⟩ "Трудолюбие - это не просто, извините, резиновая попа": Путин поговорил со школьниками
"Трудолюбие - это не просто, извините, резиновая попа": Путин поговорил со школьниками
Путин сделал необычное заявление о связи трудолюбия с копиями отдельных частей человеческого тела.
"Трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат", - сказал Путин школьникам.
На официальном сайте Кремля в расшифровке общения Путина с калининградскими школьниками эта цитата отсутствует.
Видео: Путин поговорил со школьниками в Калининграде
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