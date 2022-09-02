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Корабль с украинским зерном сел на мель в Босфоре

rus.tvnet.lv
Корабль с украинским зерном сел на мель в Босфоре
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Сухогруз. Иллюстративное фото
Сухогруз. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Судно с украинским зерном село на мель в проливе Босфор в четверг вечером, 1 сентября, что остановило судоходство через пролив, сообщила канцелярия губернатора Стамбула.

173 метровый сухогруз "Леди Зема", идущий под флагом Либерии, несколько дней назад вышел из порта Черноморск в итальянский город Равенна. На борту судна находится 3 тыс. тонн кукурузы.

В проливе Босфор у него сломался руль, поэтому около 9 часов вечера корабль намеренно сел на мель и бросил якорь в бухте Бебек.

"В связи с повреждением корабля на место происшествия были немедленно направлены штаб береговой охраны, спасательные буксиры и катера, а также группы береговой охраны", - говорится в сообщении канцелярии губернатора Стамбула.

По последним данным сухогруз взят на буксир и направляется на ремонт. Он транспортируется в направлении района Ахыркапы, где встанет на якорь для ремонта. Пока судно было на мели, движение через Босфор было временно приостановлено.

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