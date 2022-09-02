Корабль с украинским зерном сел на мель в Босфоре

173 метровый сухогруз "Леди Зема", идущий под флагом Либерии, несколько дней назад вышел из порта Черноморск в итальянский город Равенна. На борту судна находится 3 тыс. тонн кукурузы.

В проливе Босфор у него сломался руль, поэтому около 9 часов вечера корабль намеренно сел на мель и бросил якорь в бухте Бебек.

The vessel Lady Zehma en route from #Ukraine to Istanbul ran aground, traffic in the Bosphorus was suspended



This is reported by the Turkish Coast Guard.



Lady Zehma is one of six vessels with agricultural products that left Ukrainian ports on August 30. pic.twitter.com/EWnSTNwU3R — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2022

"В связи с повреждением корабля на место происшествия были немедленно направлены штаб береговой охраны, спасательные буксиры и катера, а также группы береговой охраны", - говорится в сообщении канцелярии губернатора Стамбула.

По последним данным сухогруз взят на буксир и направляется на ремонт. Он транспортируется в направлении района Ахыркапы, где встанет на якорь для ремонта. Пока судно было на мели, движение через Босфор было временно приостановлено.