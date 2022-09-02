О намерении Варшавы официально потребовать компенсации от Берлина заявил в четверг лидер правящей в Польше консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Речь идет о 6,2 триллионах польских злотых (около 1,32 триллионах долларов) - такую сумму определила специально созданная комиссия, сообщает Рейтер.
Польша потребует от Германии более 1 трлн долларов за потери во Второй мировой войне
"Сумма [нанесенного ущерба] была подсчитана наиболее ограниченным, консервативным методом, она вполне могла бы быть больше", - заявил Качиньский на пресс-конференции, приуроченной к 83-й годовщине вторжения в Польшу немецких войск 1 сентября 1939 года, положившего начало Второй мировой.
Немецкие власти и представители министерства иностранных дел страны заявление Варшавы пока не комментировали.
В ходе Второй мировой войны в Польше были убиты 6 миллионов жителей, половина из которых - польские евреи. До 200 тысяч человек погибли только в ходе подавления в 1944 году Варшавского восстания, а сама столица страны была практически стерта с лица земли.
- Два Освенцима. Как Польша и Россия воюют вокруг Второй мировой
- ЕСПЧ частично удовлетворил "катынский" иск против России
После победы партии Качиньского "Право и справедливость" на выборах в 2015 году ее представители неоднократно упоминали о необходимости выплатить полякам компенсацию. В 2019 году речь шла о сумме в размере 850 млрд долларов. Однако заявления польских политиков по этому поводу были рассчитаны преимущественно на внутреннюю аудиторию, и официально репараций от Германии Варшава до сих пор не требовала.
На сегодняшний день Польша является крупнейшим торговым партнером Германии. Обе страны входят в НАТО и Евросоюз.
При этом Германия неоднократно заявляла, что все финансовые вопросы по поводу Второй мировой войны давно урегулированы и эту тему можно считать закрытой.
"Внутренняя кампания"
Озвученная польскими властями сумма в 1,3 трлн долларов колоссальна. Она составляет почти треть от нынешнего годового ВВП Германии, входящей в пятерку крупнейших экономик мира.
В годы Второй мировой весь общемировой ВВП едва достигал 8 тлрн долларов, из которых Польша хочет получить почти одну шестую часть,
Официальные требования компенсировать стране ущерб, нанесенный немецкими войсками за годы войны, были выдвинуты еще в 1945 году, вскоре после освобождения Европы от нацистов.
Однако в 1953 году правительство социалистической Польши отказалась от своих требований под давлением из Москвы, поскольку выплата Варшаве репараций легла бы на ГДР тяжким финансовым бременем, а советским властям это было невыгодно.
Теперь в партии "Право и справедливость" заявляют, что этот отказ не имеет юридической силы, поскольку у Польши не было возможности самостоятельно договориться о справедливой компенсации ущерба, нанесенного стране немецкими войсками.
В то же время глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что озвученные Варшавой требования имеют очень слабое отношение к репарациям и компенсации вреда.
"Это внутренняя политическая кампания, и лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский не скрывает, что хочет таким образом повысить популярность правящей партии", - говорит Туск.
"Право и справедливость" все еще лидирует в большинстве опросов общественного мнения, однако в последние несколько месяцев ее популярность стала падать.
Жители Польши недовольны тем, как власти страны справляются со стремительным ростом цен и замедляющимися темпами роста польской экономики.