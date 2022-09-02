Польша потребует от Германии более 1 трлн долларов за потери во Второй мировой войне

Замглавы МИД Украины и посол Германии в Польше на церемонии по случаю 83-й годовщины начала Второй мировой войны Фото: EPA

На сегодняшний день Польша является крупнейшим торговым партнером Германии. Обе страны входят в НАТО и Евросоюз.

При этом Германия неоднократно заявляла, что все финансовые вопросы по поводу Второй мировой войны давно урегулированы и эту тему можно считать закрытой.

"Внутренняя кампания"

Озвученная польскими властями сумма в 1,3 трлн долларов колоссальна. Она составляет почти треть от нынешнего годового ВВП Германии, входящей в пятерку крупнейших экономик мира.

В годы Второй мировой весь общемировой ВВП едва достигал 8 тлрн долларов, из которых Польша хочет получить почти одну шестую часть,

Официальные требования компенсировать стране ущерб, нанесенный немецкими войсками за годы войны, были выдвинуты еще в 1945 году, вскоре после освобождения Европы от нацистов.

Однако в 1953 году правительство социалистической Польши отказалась от своих требований под давлением из Москвы, поскольку выплата Варшаве репараций легла бы на ГДР тяжким финансовым бременем, а советским властям это было невыгодно.

Популярность партии Ярослава Качиньского начинает падать из-за растущих цен и замедляющейся польской экономики Фото: Reuters

Теперь в партии "Право и справедливость" заявляют, что этот отказ не имеет юридической силы, поскольку у Польши не было возможности самостоятельно договориться о справедливой компенсации ущерба, нанесенного стране немецкими войсками.

В то же время глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что озвученные Варшавой требования имеют очень слабое отношение к репарациям и компенсации вреда.

"Это внутренняя политическая кампания, и лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский не скрывает, что хочет таким образом повысить популярность правящей партии", - говорит Туск.

"Право и справедливость" все еще лидирует в большинстве опросов общественного мнения, однако в последние несколько месяцев ее популярность стала падать.