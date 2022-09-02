До золотой осени далеко, а в Сигулде уже обещают пробки. Что происходит?

В воскресенье, 4 сентября, велопробег будет проходить с 10:00 до 18:00, поэтому участок трассы Инциемс - Сигулда от Турайды до Сигулды будет закрыт в течение дня. Призывают пользоваться альтернативным маршрутом в Турайду со стороны Риги - через Саулкрасты, Бирини, Рагану и Инциемс.

На протяжении всего времени проведения велопробег будет периодически влиять на движение на Видземском и Валмиерском шоссе, а также на региональных и местных дорогах в окрестностях Турайды, Раганы, Ратниеки, Инчукалнса, Мурьяни, Малпилса, Сунтажи и Нитауре.

Также водителям следует учитывать, что участок Видземского шоссе от Sēnīte до Сигулды находится на ремонте и движение там организовано по одной полосе в каждую сторону. В Сигулде также ведутся ремонтные работы на эстакаде над железной дорогой.

Всего продолжаются дорожно-строительные работы на 50 участках автомобильных дорог республиканского значения. Самые большие ограничения движения по основным дорогам страны действуют на участке Видземского шоссе от Sēnīte до Сигулды.