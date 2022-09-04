Бузову подозревают в алкоголизме, а Шепелева разыскивают судебные приставы?

Ольгу Бузову обвиняют в алкоголизме?

Стоит сказать, что это не первый раз когда российскую телеведущую, блогера и певицу Ольгу Бузову обвиняют в злоупотреблении спиртными напитками. К примеру, в 2018 году очевидцы утверждали, что гастролирующая звезда в поезде, во время переезда из одного города в другой, устроила безобразный дебош. Неоднократно артистку обвиняли в том, что она выпившая выходила выступать на сцену.

Все это экс-ведущая "Дом-2" отрицала.

На этот раз в адрес Бузовой выступила скандальная блогерша Лена Миро, осуждающая практически всех первых лиц российского шоу-бизнеса. Ольгу она задевает не первый раз.

Миро прошлась по певице за то, что та скрывает свою реальную внешность под фильтрами, которую Лена считает "нездоровой". Блогерша не сомневается, что за прекрасными картинками в социальных сетях кроется не менее "15 лет нездорового образа жизни", которые, конечно же, в реальности не скроешь никакими наложенными картинками.