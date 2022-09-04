Воскресенье, а значит время для еженедельной рубрики "Звездные страсти". На этот раз обсудим самые громкие слухи последних дней про Дмитрия Шепелева и Ольге Бузовой. Итак, поехали!
Бузову подозревают в алкоголизме, а Шепелева разыскивают судебные приставы?
Ольгу Бузову обвиняют в алкоголизме?
Стоит сказать, что это не первый раз когда российскую телеведущую, блогера и певицу Ольгу Бузову обвиняют в злоупотреблении спиртными напитками. К примеру, в 2018 году очевидцы утверждали, что гастролирующая звезда в поезде, во время переезда из одного города в другой, устроила безобразный дебош. Неоднократно артистку обвиняли в том, что она выпившая выходила выступать на сцену.
Все это экс-ведущая "Дом-2" отрицала.
На этот раз в адрес Бузовой выступила скандальная блогерша Лена Миро, осуждающая практически всех первых лиц российского шоу-бизнеса. Ольгу она задевает не первый раз.
Миро прошлась по певице за то, что та скрывает свою реальную внешность под фильтрами, которую Лена считает "нездоровой". Блогерша не сомневается, что за прекрасными картинками в социальных сетях кроется не менее "15 лет нездорового образа жизни", которые, конечно же, в реальности не скроешь никакими наложенными картинками.
"Идея о том, что можно жрать, курить, бухать в три горла, а потом пойти и сделать подтяжку, согревает души многих тупых тёток. Однако чтобы подтяжка пошла на пользу, исходник должен быть в отличном состоянии!" - написала Миро после фото Ольги в аэропорту с бокалом шампанского.
Подписчики Ольги Бузовой же уверены, что Миро обыкновенная завистница. Кроме того, она даже не имеет того уровня, финансов и количества фолловеров, что знаменитая телеведущая, а потому не имеет право ее осуждать за те или иные действия. Согласны?
Шепелева разыскивают судебные приставы за крупный долг?
Портал StarHit.ru пишет, что Дмирию Шепелеву живется несладко. Его разыскивают судебные приставы. Они намерены взыскать с Дмитрия Шепелева более 500 тысяч рублей исполнительного сбора, а это лишь 7% от той, что телеведущий должен выплатить по решению суда (или же 7% от стоимости взыскиваемого имущества). Счет якобы идет на миллионы!
Журналисты указывают, что это скорее всего те самые деньги, которые Шепелев должен родителям Жанны Фриске еще с 2020 года: когда отец певицы погасил перед "Русфондом" 21-миллионный долг, треть его суд постановил взыскать с Дмитрия в пользу Владимира Борисовича.
На самом деле, не все так страшно! Уже подписано мировое соглашение. Шепелеву не надо ничего платить, но он передаст отцу Жанны долю сына Платона в квартире на Шмитовском, которую в какой-то момент намеревался выставить на продажу. Но все равно кое-какие вопросы остались. Ведущий уже обратился в суд.
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