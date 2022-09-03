Пьяная пятница: полиция оштрафовала 11 нетрезвых водителей

В Рижском и Видземском регионах за вождение в нетрезвом виде было оштрафовано по одному водителю, в Латгале - два водителя, в Земгале - трое и в Курземе - четверо.

В Земгале полиция арестовала также одного водителя, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости вчера было выписано 187 протоколов об административных правонарушениях, еще два водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

В общей сложности за минувшие сутки полиция составила 460 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

Уже сообщалось, что за истекшие сутки в стране было зарегистрировано 98 ДТП, в которых пострадало в общей сложности 12 человек, двое погибли.