Украина: дроны Bayraktar за 3 дня уничтожили техники РФ почти на 30 млн долларов

"Это 8 танков Т-72 (примерная стоимость одного танка 3 млн долларов США), одна САУ "Акация" (1,6 млн долларов США), БМП (0,6 млн долларов США) и гаубицы (0,3 млн долларов США)", - перечислил Валерий Залужный пораженные цели беспилотников. Также, по его словам, повреждены пять танков Т-72 и одна БМП. "Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники составляет 28,35 млн долларов", - добавил он.

Генштаб ВСУ сообщил в субботу, 3 сентября, что с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 2034 танка, 4403 БТР, 1134 пушки, 293 реактивные системы залпового огня, 153 зенитно-артиллерийских установки, 235 самолетов, 205 вертолетов, 864 беспилотника, 203 крылатых ракеты, 3268 автомобилей и автоцистерн, 15 кораблей и катеров и 105 единиц специализированной техники.

За последние сутки наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.