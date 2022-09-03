KNAB: выявлено 33 возможных случая нарушения предвыборной агитации

Основная часть проверок связана с возможным несоблюдением порядка размещения агитационных материалов и использованием средств государственного или муниципального управления на предвыборную агитацию.

Оба начатых KNAB процесса об административных правонарушениях связаны с публикацией статей, содержащих признаки предвыборной агитации, в информационных изданиях двух самоуправлений.

Уже сообщалось, что 4 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 14-й Сейм, который продлится до дня голосования. В этот период агитаторы, средства массовой информации и иные заинтересованные лица обязаны соблюдать установленный порядок и ограничения предвыборной агитации, в том числе в отношении размещения материалов в изданиях прессы, общественных местах, в интернете, а также в электронных СМИ.

О случаях скрытой агитации, использовании административных ресурсов и других нарушениях KNAB призывает немедленно сообщать властям. Это можно сделать несколькими способами, в том числе анонимно в бесплатном мобильном приложении Ziņo KNAB ("Сообщи KNAB"), позвонив на телефон доверия БПБК 80002070 или электронным письмом на адрес knab@knab.gov.lv.