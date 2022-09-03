Стратегические бомбардировщики США B-52 пролетели в воздушном пространстве стран Балтии в пятницу, 2 сентября. Один из них долгое время оставался в воздушном пространстве Эстонии.
Видео ⟩ Стратегический бомбардировщик США B-52 в небе над Эстонией
"Это были заранее спланированные совместные учения с союзниками для отработки повседневных действий с эстонскими подразделениями", - сказал представитель ВВС.
A couple of USAF B52’s just flew over my house! WOW! pic.twitter.com/AgHfPdOQ2e— Sam (@Samir_Madani) September 2, 2022
B-52 также был замечен над Швецией в пятницу, 2 сентября.
B-52 - самый большой бомбардировщик ВВС США, впервые поднявшийся в воздух в 1955 году. В результате постоянных доработок версия самолета, находящаяся в настоящее время на вооружении, оснащена современными двигателями, радиоэлектроникой и вооружением.
В состав вооружения самолета входят как традиционные, так и управляемые бомбы, мины и различные крылатые ракеты. Модернизированный B-52 также включает в себя целый ряд передовых средств радиоэлектронной борьбы.
B-52 может нести до 27,5 тонн различного вооружения и может летать со скоростью до 1047 км/ч, на высоте 15 километров и преодолевать расстояние до 16 тысяч километров без дозаправки. Максимальная взлетная масса бомбардировщика составляет 220 тонн.
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