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Видео ⟩ Стратегический бомбардировщик США B-52 в небе над Эстонией

rus.tvnet.lv
Стратегический бомбардировщик США B-52 в небе над Эстонией
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Бомбардировщик США B-52
Бомбардировщик США B-52 Фото: EPA/Scanpix

Стратегические бомбардировщики США B-52 пролетели в воздушном пространстве стран Балтии в пятницу, 2 сентября. Один из них долгое время оставался в воздушном пространстве Эстонии.

"Это были заранее спланированные совместные учения с союзниками для отработки повседневных действий с эстонскими подразделениями", - сказал представитель ВВС.

Фото: ERR

B-52 также был замечен над Швецией в пятницу, 2 сентября.

B-52 - самый большой бомбардировщик ВВС США, впервые поднявшийся в воздух в 1955 году. В результате постоянных доработок версия самолета, находящаяся в настоящее время на вооружении, оснащена современными двигателями, радиоэлектроникой и вооружением.

В состав вооружения самолета входят как традиционные, так и управляемые бомбы, мины и различные крылатые ракеты. Модернизированный B-52 также включает в себя целый ряд передовых средств радиоэлектронной борьбы.

B-52 может нести до 27,5 тонн различного вооружения и может летать со скоростью до 1047 км/ч, на высоте 15 километров и преодолевать расстояние до 16 тысяч километров без дозаправки. Максимальная взлетная масса бомбардировщика составляет 220 тонн.

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