Видео ⟩ Стратегический бомбардировщик США B-52 в небе над Эстонией

"Это были заранее спланированные совместные учения с союзниками для отработки повседневных действий с эстонскими подразделениями", - сказал представитель ВВС.

A couple of USAF B52’s just flew over my house! WOW! pic.twitter.com/AgHfPdOQ2e — Sam (@Samir_Madani) September 2, 2022

Фото: ERR

B-52 также был замечен над Швецией в пятницу, 2 сентября.

B-52 - самый большой бомбардировщик ВВС США, впервые поднявшийся в воздух в 1955 году. В результате постоянных доработок версия самолета, находящаяся в настоящее время на вооружении, оснащена современными двигателями, радиоэлектроникой и вооружением.

В состав вооружения самолета входят как традиционные, так и управляемые бомбы, мины и различные крылатые ракеты. Модернизированный B-52 также включает в себя целый ряд передовых средств радиоэлектронной борьбы.

B-52 может нести до 27,5 тонн различного вооружения и может летать со скоростью до 1047 км/ч, на высоте 15 километров и преодолевать расстояние до 16 тысяч километров без дозаправки. Максимальная взлетная масса бомбардировщика составляет 220 тонн.