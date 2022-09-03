Запуск "Артемиды" к Луне опять отложен из-за утечки водорода, теперь до понедельника или вторника

Перед последней попыткой пуска датчики показали, что температура двигателя № 3 может быть на 15-30 градусов выше необходимой.

Билл Маддл из компании Aerojet Rocketdyne был уверен уверен, что этот датчик был просто неисправен и что в субботу, если он опять начнет передавать такие показатели, его просто проигнорируют. "Мы изучили всю информацию, другие данные, и пришли к выводу, что в понедельник третий двигатель был даже немного холоднее остальных. Теперь мы знаем, что нам нужно, и за чем мы должны следить перед пуском", - сказал он.

Когда SLS все же стартует, это будет захватывающее зрелище. Дуг Херли, который участвовал в последней миссии Space Shuttle в 2011 году, назвал эту ракету "Шаттлом на стероидах".

Бывший астронавт теперь работает в компании Northrop Grumman, которая производит большие белые твердотопливные ускорители, установленные по бокам основной ступени SLS.

"Самое крутое в запусках Шаттла было то, как во время старта было сначала видно, как он отрывается от земли, потом, когда он еще недалеко от башни, начинает появляться звук. И только затем, еще спустя какое-то время, этот старт начинает чувствоваться физически", - сказал он.