Антиправительственный митинг в Праге собрал 70 тысяч человек

Полиция Чехии сообщила в своем Twitter, что акция прошла мирно.

Shromáždění na Václavském náměstí probíhá v klidu a nemuseli jsme zatím řešit žádné vážnější problémy. Počet účastníků ve 14.30h odhadujeme asi na 70 tisíc. pic.twitter.com/9J4QGDEg3j — Policie ČR (@PolicieCZ) September 3, 2022

Акция проходила под лозунгом "Чехия на первом месте". Выступающие требовали ограничить прием украинских беженцев, объявить нейтралитет и сформировать "чешское, а не брюссельское или украинское" правительство, сообщает газета Lidové noviny. Также звучали протесты против роста цен на энергоносители и высокую инфляцию.

"Цель нашей демонстрации - потребовать перемен, главным образом в решении проблемы цен на энергоносители, особенно на электроэнергию и газ, которые этой осенью разрушат нашу экономику", – заявил соорганизатор мероприятия Иржи Гавел.

В свою очередь премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что митинг организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.