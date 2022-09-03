Вс, 4.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Антиправительственный митинг в Праге собрал 70 тысяч человек

rus.tvnet.lv
Антиправительственный митинг в Праге собрал 70 тысяч человек
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Митинг в Праге
Митинг в Праге Фото: Скриншот Twitter/ Policie ČR

Около 70 тысяч человек собрал трёхчасовой антиправительственный митинг в центре Праги, сообщает полиция Чехии. Участники митинга требовали отставки правительства.

Полиция Чехии сообщила в своем Twitter, что акция прошла мирно.

Акция проходила под лозунгом "Чехия на первом месте". Выступающие требовали ограничить прием украинских беженцев, объявить нейтралитет и сформировать "чешское, а не брюссельское или украинское" правительство, сообщает газета Lidové noviny. Также звучали протесты против роста цен на энергоносители и высокую инфляцию.

"Цель нашей демонстрации - потребовать перемен, главным образом в решении проблемы цен на энергоносители, особенно на электроэнергию и газ, которые этой осенью разрушат нашу экономику", – заявил соорганизатор мероприятия Иржи Гавел.

В свою очередь премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что митинг организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх