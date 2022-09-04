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Видео ⟩ Александру Гудкову грозит до 5 лет тюрьмы за пародию на клип "Я русский"

rus.tvnet.lv
Александру Гудкову грозит до 5 лет тюрьмы за пародию на клип "Я русский"
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Александр Гудков
Александр Гудков Фото: Кадр из видео

Российский комик Александр Гудков может получить штраф или пять лет тюремного заключения за пародийный клип "Я узкий", на композицию певца SHAMAN "Я русский", сообщает "Мойка78".

Известно, что председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал заявление на Александра Гудкова, пишет Telegram-канал Mash.

Шлыков попросил возбудить уголовное дело по статье 282 - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Он указал, что его возмутил сатирический замысел клипа "Я узкий".

Видео: Александр гудков - "Я узкий"

Пародия на клип "Я русский" Александр Гудков и его коллеги разместили на юмористическом YouTube-канале "Чикен карри", где выходили скандальные передачи Comment Out.

СМИ подчеркивают, что если факт оскорбления будет подтвержден, то Гудкову может грозить штраф до полумиллиона рублей или срок от двух до пяти лет тюремного заключения.

Видео: SHAMAN - "Я русский"

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