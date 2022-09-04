Видео ⟩ Александру Гудкову грозит до 5 лет тюрьмы за пародию на клип "Я русский"

Известно, что председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал заявление на Александра Гудкова, пишет Telegram-канал Mash.

Шлыков попросил возбудить уголовное дело по статье 282 - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Он указал, что его возмутил сатирический замысел клипа "Я узкий".

Пародия на клип "Я русский" Александр Гудков и его коллеги разместили на юмористическом YouTube-канале "Чикен карри", где выходили скандальные передачи Comment Out.

СМИ подчеркивают, что если факт оскорбления будет подтвержден, то Гудкову может грозить штраф до полумиллиона рублей или срок от двух до пяти лет тюремного заключения.

Видео: SHAMAN - "Я русский"