Запорожская АЭС: прервано подключение к украинской сети

По сообщению МАГАТЭ, последняя оставшаяся магистраль внешней сети перестала работать, и в настоящее время электричество передается по резервному кабелю.

Аналогичная ситуация возникла и после обстрела на прошлой неделе, сообщает агентство, специалисты которого находятся на АЭС с четверга, 1 сентября.

Российские войска, вторгшиеся в Украину в феврале, в марте захватили Запорожскую АЭС, но на станции до сих пор работают украинские сотрудники энергетической компании "Энергоатом".

Украина обвиняет Россию в том, что она превратила АЭС в военную базу и использует ее как прикрытие для атак. В последние недели АЭС часто подвергалась обстрелам, что вызывает опасения ядерной аварии.

В четверг на Запорожскую АЭС прибыли 14 экспертов МАГАТЭ для оценки ущерба, причиненного войной АЭС. Однако "Энергоатом" предупредила, что инспекторы МАГАТЭ не смогут дать должной оценки ситуации, так как их не пускают в кризисный центр станции. Именно там координируются действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и, как указывает украинская сторона, там дислоцируются российские военные.

Часть специалистов МАГАТЭ уже уехала, но шестеро до сих пор остаются на станции АЭС. В ближайшие дни часть из них тоже уедет. Ожидается, что на АЭС останутся только два специалиста агентства.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в пятницу, что физическая целостность АЭС была нарушена, но критически важные системы безопасности функционируют.