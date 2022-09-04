По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине к утру воскресенья, 4 сентября, достигли 49 500 человек.
ВСУ: потери России в Украине достигли 49 500 человек
ВСУ: потери России в Украине достигли 49 500 человек
За сутки было убито около 450 солдат РФ.
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля российские силы потеряли 2049 танков, 4430 БТР, 1147 пушек, 294 многозарядные реактивные установки, 156 зенитно-артиллерийских установок, 236 самолетов, 206 вертолетов, 864 беспилотника, 203 крылатых ракеты, 3276 автомобилей и автоцистерн, 15 кораблей и быстроходных катеров и 106 единиц специальной техники.
За последние сутки наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Криворожском направлениях.
Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.
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