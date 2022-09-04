К утру понедельника спасателям не удалось найти ни одного человека из самолета, который вечером воскресенье разбился в Балтийском море, недалеко от Вентспилса, рассказал начальник Морского координационного центра поисково-спасательных операций Национальных вооруженных сил (НВС) Петерис Суббота в интервью программе ТВ3 "900 секунд".
В море недалеко от Вентспилса разбился частный самолет; людей не нашли, лишь пару обломков
Поисковые работы продолжались всю ночь, но в море были обнаружены только один обломок самолета и зона с повышенным засорением, которое может быть вызвано аварией.
Суббота сообщил, что, по имеющейся у спасателей информации, в самолете находились четыре человека, но связь с самолетом была потеряна задолго до аварии.
Метеорологические условия в настоящее время достаточно благоприятны для проведения поисковых работ. В ближайшее время над местом крушения поднимется вертолет Государственной погранслужбы, после чего будет приниматься решение, как проводить дальнейшие поисковые работы, рассказал Суббота, добавив, что надеется на дневной свет, который поможет в поисках.
В свою очередь на LTV он рассказал, что сейчас поисковые работы ведутся на территории размером 6 на 6 километров, где глубина составляет порядка 60 метров. Поисковые работы облегает то, что известны точные время и место аварии.
До сих пор поисковые работы осуществляли два корабля береговой охраны и один корабль погранохраны, который сейчас направился в Вентспилс. В поисковым работам приглашены и службы соседних стран.
Напомним, по данным сайта Flightradar в Балтийском море, недалеко от Вентспилса, потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет.
Новостное агентство Reuters сообщило, что частный самолет Cessna 551 взлетел с юга Испании в 15:56 по латвийскому времени, в своем пути дважды изменил направление - в Париже и Кельне - а затем отправился через Балтийское море, пролетая мимо принадлежащего Швеции острова Готланд. В 20:37 на радарах было зафиксировано, что самолет стремительно теряет высоту и скорость, а затем летательный аппарат с радаров исчез.
Ссылаясь на должностных лиц Швеции, сообщалось, что Германия и Дания подняли в воздух военные самолеты, чтобы проверить самолет, но не смогли установить контакт с ним. Пилоты истребителей не могли разглядеть ни одного человека в кабине пилотов.
По информации, имеющейся в распоряжении немецкой газеты Bild, в самолете находились мужчина, женщина и две их дочки.
Однако, позже появилась информация о том, что в самолете находилось шесть человек.
BREAKING: Small plane flying near Sweden failed to land in Germany, not responding to hails pic.twitter.com/CZkC3qCI5i— BNO News (@BNONews) September 4, 2022
Винцевс сказал, что сейчас рано рассуждать о возможных причинах аварии. Расследование произошедшего будет в юрисдикции Латвии, и обстоятельства аварии будут расследованы Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.
Ughh what's going on 😔 pic.twitter.com/caud0VbIul— Alan ☘️ (@AlanM_82_) September 4, 2022
Шведские СМИ сообщают, что спасательному вертолету Швеции удалось заметить пятно, похожее на масло, и обломки, но в кабине пилотов нет ни одного человека. В настоящее время известно, что в спасательной операции участвовали также Национальные вооруженные силы Латвии с поисково-спасательным судном KA-14 Astra.
A Swedish rescue helicopter and a SAR aircraft are approaching the crash site. pic.twitter.com/YGK43KCjNH— Aerospace Intelligence (@space_osint) September 4, 2022
Министр обороны Артис Пабрикс сообщил агентству LETA, что по поводу случившегося связался с министром внутренних дел Кристапом Эклонсом. Национальные вооруженные силы в этой ситуации, в качестве вспомогательной структуры, отправили спасательный корабль. На место происшествия отправились спасатели из Швеции и Литвы.
В то же время представитель АГА Айвис Винцевс указал агентству LETA, что в настоящее время операция по спасению происходит в полном объеме - на месте есть спасатели, которые выполняют поиски. Так как было известно, в каком примерно месте разбилось воздушное судно, на помощь призваны и другие страны.
По просьбе Латвии на работы по поиску места аварии и спасению был направлен вертолет литовских воздушных сил, сообщил представитель ВВС Литвы. Представители служб управления воздушным сообщением и спасательных служб Латвии сразу не были доступны, сообщает Reuters.
В настоящее время на месте потенциальной аварии в Балтийском море также находится вертолет спасателей Швеции.
Шведские СМИ сообщают, что спасательному вертолету Швеции удалось заметить пятно, похожее на масло, и обломки, но в кабине пилотов нет ни одного человека. В настоящее время известно, что в спасательной операции участвовали также Национальные вооруженные силы Латвии с поисково-спасательным судном KA-14 Astra.
По данным сайта MarineTraffic, на место аварии был направлен паром Stena Line, который шел из Вентспилса в Швецию.
ВИДЕО: Момент аварии самолета (сайт FlightRadar24)
Plane OEFGR just crashed in the Baltic sea pic.twitter.com/EWwP0XkZJg— Bruce Warren (@Bruce__Warren) September 4, 2022
Позже Латвия объявила, что тоже направила на место происшествия корабли. "Наши суда на пути в место, где произошла авария самолета", - сказала представитель Военно-морских сил Латвии Лива Вейта.
September 4, 2022
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