В море недалеко от Вентспилса разбился частный самолет; на борту был немецкий бизнесмен с семьей

Уточняется, что почти сразу после взлета пилот сообщил о разгерметизации, а после того, как судно прошло побережье Литвы, связь с ним пропала.

Напомним, по данным сайта Flightradar, в Балтийском море недалеко от Вентспилса потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет.

Новостное агентство Reuters сообщило, что частный самолет Cessna 551 взлетел с юга Испании в 15:56 по латвийскому времени, в своем пути дважды изменил направление - в Париже и Кельне - а затем отправился через Балтийское море, пролетая мимо принадлежащего Швеции острова Готланд. В 20:37 на радарах было зафиксировано, что самолет стремительно теряет высоту и скорость, а затем летательный аппарат с радаров исчез.

Со ссылкой на должностных лиц Швеции сообщалось, что Германия и Дания подняли в воздух военные самолеты, но не смогли установить контакт с Cessna 551.

Пилотам истребителей не удалось разглядеть ни одного человека в кабине пилотов.

BREAKING: Small plane flying near Sweden failed to land in Germany, not responding to hails pic.twitter.com/CZkC3qCI5i — BNO News (@BNONews) September 4, 2022

Шведские СМИ сообщили, что спасательному вертолету Швеции удалось заметить пятно, похожее на масло, и обломки, но в кабине пилотов нет ни одного человека. В настоящее время известно, что в спасательной операции участвовали также Национальные вооруженные силы Латвии с поисково-спасательным судном KA-14 Astra.

A Swedish rescue helicopter and a SAR aircraft are approaching the crash site. pic.twitter.com/YGK43KCjNH — Aerospace Intelligence (@space_osint) September 4, 2022

ВИДЕО: Момент аварии самолета (сайт FlightRadar24)

Plane OEFGR just crashed in the Baltic sea pic.twitter.com/EWwP0XkZJg — Bruce Warren (@Bruce__Warren) September 4, 2022

Позже Латвия объявила, что тоже направила на место происшествия корабли. "Наши суда на пути к месту, где произошла авария самолета", - сказала представитель Военно-морских сил Латвии Лива Вейта.