К утру понедельника спасателям не удалось найти ни одного человека из самолета, который вечером в воскресенье разбился в Балтийском море недалеко от Вентспилса, рассказал начальник Морского координационного центра поисково-спасательных операций Национальных вооруженных сил (НВС) Петерис Суббота в интервью программе ТВ3 "900 секунд".
В море недалеко от Вентспилса разбился частный самолет; на борту был немецкий бизнесмен с семьей
Поисковые работы продолжались всю ночь, но в море были обнаружены только один обломок самолета и зона с повышенным засорением, которое могло быть вызвано аварией.
Суббота сообщил, что, по имеющейся у спасателей информации, в самолете находились четыре человека, но связь с самолетом была потеряна задолго до аварии.
Метеорологические условия сегодня достаточно благоприятны для проведения поисковых работ. К месту крушения отправился вертолет Государственной пограничной охраны, после чего будет принято решение, как проводить дальнейшие поисковые работы, рассказал Суббота.
Латвийскому телевидению он пояснил, что поисковые работы ведутся на участке площадью 6х6 километров, где глубина моря составляет около 60 метров. Поиски облегчает тот факт, что известны точное место и время аварии.
До сих пор поиски вели два корабля береговой охраны и один пограничный корабль, который сейчас направился в Вентспилс. Для оказания помощи в поисках также приглашены службы соседних стран.
Как стало известно СМИ, на борту Cessna 551 был владелец авиакомпании Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе с семьей - женой и двумя детьми - и двумя собаками. Пилотировал самолет сам Гриземанн.
Уточняется, что почти сразу после взлета пилот сообщил о разгерметизации, а после того, как судно прошло побережье Литвы, связь с ним пропала.
Напомним, по данным сайта Flightradar, в Балтийском море недалеко от Вентспилса потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет.
Новостное агентство Reuters сообщило, что частный самолет Cessna 551 взлетел с юга Испании в 15:56 по латвийскому времени, в своем пути дважды изменил направление - в Париже и Кельне - а затем отправился через Балтийское море, пролетая мимо принадлежащего Швеции острова Готланд. В 20:37 на радарах было зафиксировано, что самолет стремительно теряет высоту и скорость, а затем летательный аппарат с радаров исчез.
Со ссылкой на должностных лиц Швеции сообщалось, что Германия и Дания подняли в воздух военные самолеты, но не смогли установить контакт с Cessna 551.
Пилотам истребителей не удалось разглядеть ни одного человека в кабине пилотов.
BREAKING: Small plane flying near Sweden failed to land in Germany, not responding to hails pic.twitter.com/CZkC3qCI5i— BNO News (@BNONews) September 4, 2022
Ughh what's going on 😔 pic.twitter.com/caud0VbIul— Alan ☘️ (@AlanM_82_) September 4, 2022
Шведские СМИ сообщили, что спасательному вертолету Швеции удалось заметить пятно, похожее на масло, и обломки, но в кабине пилотов нет ни одного человека. В настоящее время известно, что в спасательной операции участвовали также Национальные вооруженные силы Латвии с поисково-спасательным судном KA-14 Astra.
A Swedish rescue helicopter and a SAR aircraft are approaching the crash site. pic.twitter.com/YGK43KCjNH— Aerospace Intelligence (@space_osint) September 4, 2022
ВИДЕО: Момент аварии самолета (сайт FlightRadar24)
Plane OEFGR just crashed in the Baltic sea pic.twitter.com/EWwP0XkZJg— Bruce Warren (@Bruce__Warren) September 4, 2022
Позже Латвия объявила, что тоже направила на место происшествия корабли. "Наши суда на пути к месту, где произошла авария самолета", - сказала представитель Военно-морских сил Латвии Лива Вейта.
September 4, 2022
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