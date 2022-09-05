США не поддержали визовые ограничения ЕС против россиян

США не поддержали планов стран Евросоюза ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу "Дождь", обнародованном в воскресенье, 4 сентября, выразил мнение, что за войну России против Украины нельзя наказывать весь российский народ.

"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать Путина к ответственности за то, что он делает в Украине. И конкретно привлекать к ответственности членов его олигархии, сторонников режима, которые были вовлечены в войну с Украиной. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина - это продуктивная мера. Мы считаем, что это (визовый вопрос. - Ред.) не следует превращать в войну со всем российским народом", - сказал Кирби.

Кирби: Война против народа Украины