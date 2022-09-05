В середине августа правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе. Есть высокие риски того, что белорусский режим может повторно организовать гибридное нападение. Это означает, что пограничникам все время нужно работать в повышенном режиме, и в случае нужды нужно привлекать другие силы. К передаче Nekā personīga обратился владелец автомобилей в аренде. Он рассказал, что у его фирмы арендую автобус, который используется для перевозки нарушителей границы.
В Литве за контрабанду беженцев задержан житель Латвии; организатора латвийские службы не ищут
Транспортное средство задержали на границе Литвы и Польши. Владелец автобус вернул, однако его удивляет, что ни одна из служб не ищет организатора нелегальных перевозок, человека из Латвии.
По информации Nekā personīga, это человек - помощник бывшего европарламентария Александра Мирского.
В начале июля в фирму каршеринга Иво обратился солидный господин. Он хотел арендовать восьмиместный микроавтобус с тонированным окнами. Цель использования он сильно не раскрывал. В пункте аренды оставил копию паспорта и водительских прав. Заплатил наличными за две недели и уехал.
Спустя неделю Иво получил звонок с неизвестного номера. Звонившим был арендатор бусика, который попросил посмотреть местонахождение транспортного средства по данным GPS. Так Иво понял, что машина - не у арендатора.
Иво попросил копию паспорта водителя. Спустя время ее прислали. Встревоженный Иво начал искать человека, указанного в паспорте.
На следующей день Иво получил звонок из управления уголовного розыска Погранохраны с просьбой приехать к ним. Как оказалось, на бусике его фирмы было совершено преступление. Бусик задержали на литовско-польской границе, когда на нем пытались ввезти 13 нарушителей границы с документами, выданными литовским центром беженцев. За неделю бусик проехал 6000 километров.
После встречи с пограничниками Иво поехал за машиной в Литву. Там нашелся и пропавший арендатор.
Человеком, арендовавшим бус, был Вячеслав Соколов.
Бизнесмен широкого профиля. Ему полностью или частично принадлежали шесть предприятий. В некоторых из них он был и в правлении В бизнесе он еще с 90-х годов. Руководил компанией по программированию. Был и владельцам в фирмах, занимавшихся разработкой гранитных и песчаных карьеров. Кроме того, занимается розничной торговлей изделий из металла.
Некоторые из его работ выглядят авантюрой.
Фирма Соловьева Saprex во времена мэра Риги Нила Ушакова получила договор на охрану свалки бытовых отходов в Клейсти. Однако в 2011 году выяснилось, что на этой территории мощные тракторы грузят в контейнеры металл, и это не согласовано с самоуправлением. Тогда Соколов заявил СМИ, что ничего противозаконного не делает, только прибирает территорию. Несмотря на то, что жилищный департамент на раскопки и сбор металла согласия не давал.
Все предприятия, в том числе и Saprex, в данный момент ликвидированы.
У единственной оставшейся фирмы Verso tehnology начат процесс ликвидации. Компания пополам с Соловьевым принадлежит Евгению Вербицкому. В свое время Вербицкий руководил банком известного банкира Валерия Белоконя Manas Bank в Киргизстане.
Соловьеву нравится публичность. В годовщину 90-летия Латвии Соколов провел акцию, чтобы выяснить 30 популярнейших людей Латвии. Газете "Телеграф" бизнесмен рассказал, что временные опросы на его сайте показывают, что наверху топа - сатирик Михаил Задорнов и композитор Раймонд Паулс. В топ-30 самых важных людей Латвии попали и политики - например, Татьяна Жданок, Альфред Рубикс, Яков Плинер, Александр Мирский.
Несмотря на то, что это очень простой случай, не требующий больших розыскных ресурсов - так как польская сторона беженцев задержала, владелец бусика найден и сотрудничает, найти организатора совсем просто, - латвийская погранохрана этот случай не расследует и указывает, что он находится в компетенции Литвы.
Nekā Personīga также убедилась, что Вячеслав Соколов не задержан.
Напомним, 9 августа правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе и выплачивать пограничникам доплаты в размере 50% от установленной ставки. За первые семь дней августа границу незаконно пытались пересечь 50 человек.
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