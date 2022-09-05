В Литве за контрабанду беженцев задержан житель Латвии; организатора латвийские службы не ищут

После встречи с пограничниками Иво поехал за машиной в Литву. Там нашелся и пропавший арендатор.

Человеком, арендовавшим бус, был Вячеслав Соколов.

Бизнесмен широкого профиля. Ему полностью или частично принадлежали шесть предприятий. В некоторых из них он был и в правлении В бизнесе он еще с 90-х годов. Руководил компанией по программированию. Был и владельцам в фирмах, занимавшихся разработкой гранитных и песчаных карьеров. Кроме того, занимается розничной торговлей изделий из металла.

Некоторые из его работ выглядят авантюрой.

Фирма Соловьева Saprex во времена мэра Риги Нила Ушакова получила договор на охрану свалки бытовых отходов в Клейсти. Однако в 2011 году выяснилось, что на этой территории мощные тракторы грузят в контейнеры металл, и это не согласовано с самоуправлением. Тогда Соколов заявил СМИ, что ничего противозаконного не делает, только прибирает территорию. Несмотря на то, что жилищный департамент на раскопки и сбор металла согласия не давал.

Все предприятия, в том числе и Saprex, в данный момент ликвидированы.

У единственной оставшейся фирмы Verso tehnology начат процесс ликвидации. Компания пополам с Соловьевым принадлежит Евгению Вербицкому. В свое время Вербицкий руководил банком известного банкира Валерия Белоконя Manas Bank в Киргизстане.

Соловьеву нравится публичность. В годовщину 90-летия Латвии Соколов провел акцию, чтобы выяснить 30 популярнейших людей Латвии. Газете "Телеграф" бизнесмен рассказал, что временные опросы на его сайте показывают, что наверху топа - сатирик Михаил Задорнов и композитор Раймонд Паулс. В топ-30 самых важных людей Латвии попали и политики - например, Татьяна Жданок, Альфред Рубикс, Яков Плинер, Александр Мирский.

Несмотря на то, что это очень простой случай, не требующий больших розыскных ресурсов - так как польская сторона беженцев задержала, владелец бусика найден и сотрудничает, найти организатора совсем просто, - латвийская погранохрана этот случай не расследует и указывает, что он находится в компетенции Литвы.

Nekā Personīga также убедилась, что Вячеслав Соколов не задержан.

Напомним, 9 августа правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе и выплачивать пограничникам доплаты в размере 50% от установленной ставки. За первые семь дней августа границу незаконно пытались пересечь 50 человек.