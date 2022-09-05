В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, как водитель такси Bolt нагло нарушает правила дорожного движения и угрожает безопасности жителей.
Видео ⟩ По тротуару у образовательного учреждения: в Риге водитель такси Bolt грубо нарушил правила движения
На видео видно, как красное такси Ford едет по тротуару. Автор записи указывает, что инцидент был заснят 1 сентября у образовательного учреждения.
TVNET связался с предприятием Bolt, чтобы выяснить подробности инцидента. Представитель компании Раймонд Берзиньш сообщил, что информация о таких событиях помогает улучшить предоставление услуг Bolt.
"Bolt строго выступает за соблюдение правил дорожного движения. Мы проинформированы о видимом на видео нарушении водителем-партнером правил, водителю сделано предупреждение. Мы готовы сотрудничать с полицией в случае необходимости", - указал представитель Bolt.
В свою очередь в Государственной полиции TVNET указали, что зарегистрировали информацию о произошедшем, дальше полиция ее проверит и примет решение о начале административного процесса.
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