Видео ⟩ По тротуару у образовательного учреждения: в Риге водитель такси Bolt грубо нарушил правила движения

На видео видно, как красное такси Ford едет по тротуару. Автор записи указывает, что инцидент был заснят 1 сентября у образовательного учреждения.

TVNET связался с предприятием Bolt, чтобы выяснить подробности инцидента. Представитель компании Раймонд Берзиньш сообщил, что информация о таких событиях помогает улучшить предоставление услуг Bolt.

"Bolt строго выступает за соблюдение правил дорожного движения. Мы проинформированы о видимом на видео нарушении водителем-партнером правил, водителю сделано предупреждение. Мы готовы сотрудничать с полицией в случае необходимости", - указал представитель Bolt.

В свою очередь в Государственной полиции TVNET указали, что зарегистрировали информацию о произошедшем, дальше полиция ее проверит и примет решение о начале административного процесса.