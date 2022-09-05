С понедельника, 5 сентября, по 9 октября в Латвии пройдет осенний этап цикла военных учений Namejs 2022, сообщили в вооруженных силах.
В Латвии начинается осенний этап цикла военных учений Namejs 2022
Целью осеннего этапа учений является дальнейшее совершенствование системы командования Национальными вооруженными силами, укрепление взаимодействия между подразделениями, проверка и совершенствование вопросов снабжения, процедур интеграции воздушных, морских и наземных операций путем осуществления тактической подготовки частей и штабов к действиям в гибридных и конвенционных конфликтных ситуациях.
Цикл военных учений Namejs проводится по всей Латвии с 2014 года.
Одновременно пройдут учения Министерства обороны Amex 2022 для проверки готовности госучреждений к военным и гибридным кризисам.
В ходе учений планируется взаимодействие с министерствами обороны и внутренних дел, а также подведомственными им учреждениями, Службой неотложной медицинской помощи и рядом муниципалитетов.
В целях укрепления и улучшения военно-гражданского сотрудничества в военных учениях будут принимать участие как государственные учреждения, так и органы местного самоуправления, а также представители компаний и организаций частного сектора.
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