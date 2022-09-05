Думпис надеется, что к существенным ограничениям из-за Covid-19 возвращаться не придется

Специалист отметил, что ухудшение ситуации в связи с коронавирусом в стране пока не наблюдается и, возможно, не наступит, потому что прогрессирует гибридный иммунитет общества, сформировавшийся в результате вакцинации и перенесенного заболевания.

Преобладающий в настоящее время вариант вируса омикрон по-прежнему вызывает более легкое течение заболевания. Думпис подчеркнул, что такая относительно благоприятная ситуация сложилась благодаря вакцинации против Covid-19 значительной части общества.

Он отметил, что вакцины являются отличной профилактикой тяжелого течения болезни, поэтому призвал жителей осенью сделать прививку от Covid-19. Вакцинация обязательна для жителей старше 65 лет, но специалист рекомендует ее всем жителям.

Думпис также призывает прививаться против гриппа: по прогнозам экспертов, он может быть достаточно сильным этой зимой.

По словам Думписа, на статистику выявленных случаев заражения Covid-19 на данный момент не стоит ориентироваться, потому что количество людей, которые тестируются, намного ниже, чем в прошлом сезоне болезни, соответственно, показатель числа заразившихся не очень объективный. Основное внимание следует обращать на количество пациентов в больницах, которых пока немного.

Инфекционист считает, что в этом сезоне существенных ограничений из-за Covid-19 не будет, но может быть введено требование по использованию масок в некоторых общественных местах.