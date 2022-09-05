Видео ⟩ Специально так не получится! Футбольный трюк в исполнении автобуса на улице Кр. Барона

Facebook-страница Sadursme.lv сообщает, что инцидент произошел 29 августа на улице Кр. Барона. Общественный транспорт остановился, чтобы выпустить и принять пассажиров. Когда автобус вновь двинулся в путь, он наехал на камень, который отлетел и ударился об окно находящегося рядом кафе. После этого камень по дуге залетел на крышу транспортного средства и проломил люк.

Портал TVNET связался с предприятием Rīgas satiksme, где подтвердили, что, когда автобус отъезжал от остановки, камень или какой-то другой тяжелый предмет повредил люк на его крыше. Пассажиры в результате инцидента не пострадали.

В свою очередь представитель кафе Мария рассказала передаче Degpunktā, что, когда автобус тронулся, камень влетел в окно. Дыра была большой, окружающие перепугались. Если бы он попал кому-то по голове, то исход мог бы быть летальным.

Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс указал: "Департамент сообщения Рижской думы регулярно обследует улицу Кр. Барона, проводя в случае необходимости соответствующие ремонтные работы. В упомянутом месте, где произошел несчастный случай, особые проблемы вызывают доставщики товара, которые ездят по тротуару и повреждают бордюр из брусчатки, не предусмотренный для таких нагрузок. Ремонтные работы в этом месте проводились уже несколько раз, последний раз - в июне этого года. Департамент сообщения призывает находящиеся рядом предприятия провести переговоры со своими поставщиками и призвать искать другие пути поставок, не заезжая на тротуар. Кроме того, усиленный контроль за парковкой автомобилей осуществляют велопатрули муниципальной полиции Риги".

Представителям кафе и предприятию Rīgas satiksme ущерб компенсируют страховая компания дома и полис KASKO. Гражданско-правовое страхование в этом случае не работает, так как произошедшее нельзя трактовать как ДТП.

В случае летающих камней на ОСТА надеяться нельзя. Кампания такие случаи не квалифицирует как страховые. Что может помочь, так это, конечно, добровольное страхование KASKO в случае автомобилей и страхование недвижимости в случае кафе, ресторанов и магазинов.

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