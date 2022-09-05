Эрдоган угрожает оккупировать острова Греции

В последние месяцы в отношениях двух стран вновь значительно возросла напряженность, и высказывания Эрдогана Афины уже оценили, как серьезную эскалацию.

"Мы можем прийти внезапно, посреди ночи. (..) Если вы, греки, зайдете слишком далеко, цена будет высока", - предупредил президент Турции.

Министерство обороны Греции сообщает, что выросло количество совершенных Турцией нарушений воздушного пространства Греции, особенно беспилотными самолетами Βayraktar.

Комментируя высказывания Эрдогана, депутат парламента Греции и профессор международных отношений Ангелос Сиригос, представляющий господствующую консервативную партию "Новая демократия", отметил, что фраза "мы приедем внезапно ночью", указывает на вторжение Турции на Кипр в 1974 году.

Сиригос добавил, что это предупреждение от Эрдогана, что Турция готова.

В то же время Министерство иностранных дел Греции официально сообщило, что Афины не опускаются до агрессивной риторики Эрдогана, но в соответствии с этим информируют своих союзников в Европейском союзе и НАТО.