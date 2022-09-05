Получатели российских пенсий в Латвии получат деньги до 19 сентября

Пенсии выплачиваются один раз в квартал, и за третий квартал этого года их получат 10 878 российских пенсионеров.

Курс валют для российских пенсий установлен 18 августа 2022 года и составляет 61,83220 рубля за 1 евро. В целом в третьем квартале в виде пенсий будет выплачено 6 305 877 евро.

В то же время ГАСС сообщает, что с третьего квартала этого года с российских пенсий будет удерживаться подоходный налог с населения в соответствии с законодательством Латвии, но при определении суммы налога ГАСС будет учитывать, применим ли к конкретному пенсионеру прогнозируемый Службой государственных доходов месячный необлагаемый минимум или необлагаемый минимум пенсионера, а также то, не полагаются ли пенсионеру дополнительные льготы.

Как пояснила Дайне, такой порядок вступает в силу с учетом того, что 16 мая приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России о предотвращении двойного налогообложения и неуплаты налогов.

Выплата пенсий за четвертый квартал предусмотрена в декабре.