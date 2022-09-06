Министр: коалиция спорит в вопросах ВНЖ о строгости ограничений

Как сообщалось, Министерство внутренних дел разработало поправки об ограничениях на ВНЖ, однако, так как коалиция не смогла по ним договориться, Национальное объединение и "Консервативные" подготовили еще один законопроект, который подан в Сейм.

Как Эклонс рассказал газете Diena, в коалиции по этому вопросу нет больших разногласий, но дискуссия идет о строгости норм. "Мы в Министерстве внутренних дел как в учреждении, ответственном за разработку и продвижение этого закона, несомненно, смотрим как можно больше с юридической стороны, потому что в итоге именно нам потом придется отвечать, защищать репутацию, позицию государства при возможном оспаривании, если мы, введя новые требования, нарушим директивы Европейского союза (ЕС), которые обязаны выполнять", - сказал Эклонс.

На вопрос о том, какие опасения существуют в связи с юридическими аспектами законопроекта, министр ответил, что граждане России и Беларуси, не получившие продление ВНЖ, вероятно, имеют полное право обратиться в Европейский суд по правам человека и требовать рассмотрения, насколько это соответствует нормам ЕС.