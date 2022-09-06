"Пойду на новый рекорд": Кадыров передумал уходить с поста главы Чечни

"В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" - прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель", - заявил Кадыров.

Кадыров также написал, что не может отдыхать "в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом в Донбассе".

Напомним, в субботу, 3 сентября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что подумывает об отставке.

Впрочем, похожие заявления он делал и раньше.

Напомним, Рамзан Кадыров уже заявлял о том, что уходит со своего поста. В 2016 году он сказал, что с удовольствием бы ушел. "Сейчас, чтобы меня не использовали, мое имя, против моего народа, я считаю, что надо руководству государства найти другого человека. Мое время уже прошло. Есть у человека предел. И сейчас для Кадырова пик", - говорил в 2016 году Кадыров.

В 2017 году он снова заявлял, что готов оставить пост главы Чеченской Республики. "Когда-то нужны были такие, как я - чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что пришло время для изменений в Чеченской Республике", - говорил он.