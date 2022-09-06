Источник: В тяжелом ДТП погиб местная звезда TikTok Дурклис

Несчастный случай произошел 2 сентября около 16:04 в Кулдигском крае в стороне Кабиле на третьем километре дороги Кулдига - Кабиле P-121. По предварительной информации, автомобиль Mazda 2, совершая обгон, столкнулся со встречным Mitsubishi L200.

В ДТП погибли водитель и пассажирка Mazda, в свою очередь, водитель Mitsubishi госпитализирован.

По неофициальной информации, доступной Apollo.lv, в аварии погиб тиктокер Durklis.

Согласно информации, предоставленной полицией, в этой аварии погибла и пассажирка автомобиля Mazda - вероятно, девушка тиктокера.

Информацию о последствиях трагической аварии подтверждают и знакомые и друзья Дурклиса.

Его подписчики, сторонники и знакомые скорбят в соцсетях Twitter и TikTok, а также публикуют фото и видео с Дурклисом.

Под последним его видео в TikTok (опубликовано 17 июля 2021 года) подписчики пишут Rest in peace ("Покойся с миром").

Durklis начал свою карьеру в TikTok в начале пандемии Covid-19 - в мае 2020-го - и в основном публиковал развлекательный контент.

В профиле Дурклиса в TikTok - более 40 000 подписчиков.