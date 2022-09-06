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Видео ⟩ В Риге трамвай выбил машину на тротуар

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В Риге трамвай выбил машину на тротуар
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Улицы Риги
Улицы Риги Фото: Zane Bitere/LETA

В пятницу, 2 сентября, пожилой мужчина сильно помял свою машину, выехав перед общественным транспортом. Трамвай врезался в бок автомобиля и выбросил его на тротуар, где, к счастью, не было людей, сообщает передача Degpunktā.

ДТП произошло на перекрестке улиц Маскавас и Езусбазницас.

Красная Mazda ехала по улице Маскавас и совершила левый поворот на улицу Езусбазницас, перерезав путь трамваю, едущему в направлении центра. Произошло сильное столкновение, и легковой автомобиль оказался на тротуаре. Мимо проезжала бригада медиков, которая сразу же оказала первую помощь вовлеченным в происшествие.

Служба неотложной медицинской помощи сообщает, что один пострадавший получил легкие повреждения нескольких частей тела и доставлен в больницу.

Находившиеся в трамвае пассажиры не пострадали.

Видео: Сюжет Degpunktā

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