Рижское самоуправление не может принудить посольство России сменить табличку с названием улицы на здании посольства, пояснили агентству LETA в самоуправлении.
Рижская дума не может принудить посольство России сменить табличку с названием улицы
Как сообщалось, после того как Россия начала войну в Украине, Рижская дума приняла решение переименовать участок улицы Антонияс, где находится посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины.
Как пояснили в самоуправлении, изготовлены соответствующие таблички с названием улицы и переданы в консульский отдел Министерства иностранных дел, который может попросить посольство России установить их.
Самоуправление не может наказать посольство за то, что оно не разместило на здании таблички с названием улицы, поскольку этого недопустимо согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Рижская дума проинформировала МИД о том, что таблички с названием улицы на посольстве России не были заменены в течение трех месяцев с момента принятия решения.
Решение об изменении названия улицы было отправлено по почте на три измененных адреса, в том числе посольству России.
Другим владельцам зданий за отсутствие табличек с новым названием улицы грозит предупреждение или штраф в размере от 10 до 150 евро.
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