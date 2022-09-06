Фото и видео ⟩ В Хорватии в ДТП пострадал Pagani Zonda HP Barchetta ценой в 17 млн долларов. Таких машин всего три

Таких автомобиля всего три во всем мире.

Мероприятие организовало Supercar Owner circle, на нем глаз зрителей радовало большое количество разнообразных суперкаров, например, Buggati Chiron, Bugatti La Voiture Noire, Zenvo TSR-S, Apollo IE и другие роскошные машины.

На видео видно, как Zonda HP Barchetta едет за Apollo Project Evo. Суперкары едут через город, и водитель Zonda слишком агрессивно пытается пробуксовать задними колесами. Он уже не может справиться с мощным автомобилем и врезается в бок едущей навстречу Ford Fiesta.

Несмотря на то, что во время аварии скорость не была большой, Zonda получила очевидные повреждения - заднее левое колесо, тормозной диск и часть подвески оказались полностью отделены от машины.

Стоит отметить, что в результате столкновения пострадал и Ford Fiesta. К счастью, люди в аварии травм не получили.

Принимая во внимание редкость и стоимость Zonda, машину, скорее всего, доставят обратно на завод, где приведут в порядок. Впрочем, этот инцидент серьезно испортит уровень страховки водителя.