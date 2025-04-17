Видео Водитель на шоссе совершает очень опасный обгон в густом тумане

16 апреля на Тинужском шоссе в направлении Кокнесе водитель решил попытаться обогнать как минимум восемь автомобилей, несмотря на то, что из-за густого тумана он их совсем не видел, сообщает программа Degpunktā.
Около 7:00 утра, когда окрестности были в тумане, колонна автомобилей двигалась по Тинужскому шоссе в направлении Кокнесе. Примерная скорость составляла 80 км/ч, так как впереди находилось несколько фур.
Водитель грузового фургона, несмотря на погодные условия, решил обогнать колонну. На видео, снятом очевидцем, вдали виднеются силуэты, но туман кажется почти непроглядным.
"Туман был такой, что вообще ничего не было видно. Он был настолько густой, что я мог видеть только одну машину впереди, а следующую уже не различить", - рассказал очевидец Ивар.
"Восемь машин - одна за другой. Расстояние между ними было довольно маленькое. А он всех по одной обгонял. Он обогнал меня, влез в полосу, потом резко затормозил. Затем обогнал следующего. Машины шли навстречу, сигналили, он снова влезал обратно в свою полосу. Началась сплошная линия, он все равно выезжает, обгоняет следующего. И так всех по одному. Это очень неадекватный водитель", - описывает увиденное Ивар.
Эксперт по дорожной безопасности Эдмунд Озолниекс пояснил, что в этой ситуации дополнительную опасность создавали и другие факторы, усилившие влияние тумана на сложность вождения.
Следовало учитывать не только сам туман, но и то, что встречным водителям мешало солнце. В такие моменты реакция водителей может быть запоздалой.
Синоптик Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии София Силиня объясняет, что ночью слой воздуха около земли охлаждается, температура опускается до точки росы и водяной пар конденсируется в воздухе. Такой туман зависит и от рельефа, он может образоваться в низинах или на открытых пространствах.
Кроме того, на образование тумана влияют такие факторы, как близость водоемов. Туман становится особенно опасным для участников дорожного движения, когда видимость падает до менее чем 100 метров. Эксперты подчеркивают, что выполнять обгон можно только тогда, когда это позволяют дорожные разметки и когда есть полная и четкая видимость.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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