Видео Водитель на шоссе совершает очень опасный обгон в густом тумане

Около 7:00 утра, когда окрестности были в тумане, колонна автомобилей двигалась по Тинужскому шоссе в направлении Кокнесе. Примерная скорость составляла 80 км/ч, так как впереди находилось несколько фур.

Водитель грузового фургона, несмотря на погодные условия, решил обогнать колонну. На видео, снятом очевидцем, вдали виднеются силуэты, но туман кажется почти непроглядным.

"Туман был такой, что вообще ничего не было видно. Он был настолько густой, что я мог видеть только одну машину впереди, а следующую уже не различить", - рассказал очевидец Ивар.

"Восемь машин - одна за другой. Расстояние между ними было довольно маленькое. А он всех по одной обгонял. Он обогнал меня, влез в полосу, потом резко затормозил. Затем обогнал следующего. Машины шли навстречу, сигналили, он снова влезал обратно в свою полосу. Началась сплошная линия, он все равно выезжает, обгоняет следующего. И так всех по одному. Это очень неадекватный водитель", - описывает увиденное Ивар.