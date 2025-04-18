Согласно их данным, три транспортных средства столкнулись в цепной реакции: сначала остановившаяся в пробке автоцистерна, за ней - грузовик Scania, а следом - микроавтобус, который врезался в заднюю часть Scania, тем самым вызвав ударную волну по всей цепочке.

Водитель автоцистерны рассказал, что стоял в заторе и направлялся за молочной продукцией, когда почувствовал сильный удар сзади. По его словам, именно в него врезался Scania. Водитель Scania уточнил, что причиной столкновения стало то, что в него въехал легкий грузовой микроавтобус - тот, в свою очередь, и стал инициатором аварии.

На момент происшествия в микроавтобусе находились два человека. Оба пострадали и с травмами средней степени тяжести были доставлены в больницу.

Как сообщил главный инспектор 4-го отдела Бюро реагирования Государственной полиции Янис Варна, по факту происшествия начат административный процесс. В рамках делопроизводства предстоит установить точные обстоятельства и причины аварии.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā