В четверг, 17 апреля, на рижской объездной дороге в Кекавском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных автомобилей и одного легкого грузовика. Телепередача Degpunktā на канале TV3 сообщила подробности с места событий.
Согласно их данным, три транспортных средства столкнулись в цепной реакции: сначала остановившаяся в пробке автоцистерна, за ней - грузовик Scania, а следом - микроавтобус, который врезался в заднюю часть Scania, тем самым вызвав ударную волну по всей цепочке.
Водитель автоцистерны рассказал, что стоял в заторе и направлялся за молочной продукцией, когда почувствовал сильный удар сзади. По его словам, именно в него врезался Scania. Водитель Scania уточнил, что причиной столкновения стало то, что в него въехал легкий грузовой микроавтобус - тот, в свою очередь, и стал инициатором аварии.
На момент происшествия в микроавтобусе находились два человека. Оба пострадали и с травмами средней степени тяжести были доставлены в больницу.
Как сообщил главный инспектор 4-го отдела Бюро реагирования Государственной полиции Янис Варна, по факту происшествия начат административный процесс. В рамках делопроизводства предстоит установить точные обстоятельства и причины аварии.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
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