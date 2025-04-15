На набережной 11 Ноября в Риге загорелся автомобиль

"В 18:29 пожарные-спасатели получили вызов на набережную 11 Ноября в Риге, где на площади 0,02 м² горел легковой автомобиль. Пожар был ликвидирован до прибытия VUGD", - уточнила представитель службы Илзе Даме.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, с 6:30 понедельника до 6:30 вторника, VUGD в общей сложности приняла 77 вызовов: 45 - на тушение пожаров, в том числе два - в лесу и 24 - на тушение сухой травы, 21 вызов - на спасательные работы, а 11 раз вызовы оказались ложными.

Самый крупный пожар сухой травы в понедельник тушили в Рикавской волости Резекненского края, где сухая трава горела на площади шесть гектаров.

VUGD напоминает, что сжигание сухой травы запрещено и наказуемо, нанося вред природе и создавая угрозу здоровью и жизни людей, а также объектам недвижимости.