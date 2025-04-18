Путь к морю начинается с пробки: вокруг Риги образовались заторы

Еще в четверг, накануне праздников, Ригу охватили традиционные предпраздничные заторы - рижане разъезжались по местам празднования Пасхи. А сегодня, когда солнце прогрело воздух до +25 градусов, автомобилисты вновь встали в пробках, на этот раз - по пути к побережью, например, в районе Царникавы.

На въезде и выезде из Риги движение также замедлено. Так, по данным онлайн-карт balticmaps.eu, высокая плотность движения зафиксирована на конце Бривибас гатве. Заторы также наблюдаются на участке улицы Улманя - от улицы Ояра Вациетиса до Лиепаяс, а также на самой улице Лиепаяс. Замедленное движение и на Бривибас гатве от улицы Шмерля до Вангажу, а также на улице Малиенас в районе Юглы.

Пробки зафиксированы также на Таллиннском шоссе - сразу за медицинским центром «Балтазерс», на улице Катлакална и на улице Лубанас у кладбища Улброкас.