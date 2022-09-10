Большой гороскоп для каждого знака Зодиака на осень 2022: не время депрессии и обиды

Лев

Львы могут ждать больших успехов в любви. Кто-то - встретит вторую половинку, а кто-то - улучшить и вдохнет новую жизнь в уже существующие отношения. Что касается карьеры, то и тут Львов ждет удача.

Дева

Эта осень - не время для конфликтов. Сейчас представителям данного знака Зодиака важно быть честными, причем в самую первую и главную очередь по отношению к себе.

Весы

Есть вероятность встретить на своем пути очень важного человека. Это будет новый друг или наставник, но вероятно, что Весы ждет романтическое знакомство всей их жизни. Есть вероятность того, что людям данного Знака этой осенью придется часто заниматься тем, что не входит в их планы. Таким образом звезды и планеты постараются скорректировать их путь, пишут эксперты.

Скорпион

Перекладывать ответственность на других людей и ждать, что все проблемы решатся сами собой, Скорпионам точно не следует. Звезды хотят, чтобы Скорпионы стали самостоятельными, сильными, целеустремленными. И у них это получится! Так, они выйдут победителями из любой ситуации.

Стрелец

Осенью важно оставаться энергичными и полными сил. Многие жизненные проблемы покажутся нерешаемыми, но все совсем наоборот. Эта осень принесет Стрельцам много ярких эмоций и останется в памяти на очень долгий срок. Все, кто хочет изменить свою жизнь, должны прилагать к этому усилия!

Козерог

Козерогам как можно скорее необходимо избавиться от негатива. Все плохое, что пришлось пережить этим летом, осенью станет не более чем полезным опытом и неприятными воспоминаниями, которые испарятся уже к началу октября. С сентября по ноябрь могут появиться грандиозные изменения в жизни. Козероги окажутся на пути к успеху и к головокружительным переменам, говорят эксперты.

Водолей

Водолеи легко разберутся в личных вопросах - не раня себя и не задевая самолюбие других людей. Это очень важное время, в которое представители данного Знака выйдут на новый уровень развития. Эксперты рекомендуют получать новые знания, путешествовать, знакомиться с людьми.

Рыбы

Начало осени может быть немного проблемным, однако если к концу сентября станет очевидно, что проблемы не уходят, то, скорее всего, Рыбы просто делают что-то неправильно. Вероятно, они сами настраивают себя на негатив - нужно это менять, говорят астрологи.