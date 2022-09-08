Знаменитый астролог Василиса Володина сделала на своем YouTube-канале прогноз для каждого знака Зодиака на осень 2022 года.
Большой гороскоп Василисы Володиной на осень 2022: жесткая борьба за свои цели
Овен
Поле деятельности сузится, придется довольно жестко наводить порядок. Гонять, "строить", расчищать завалы, отмечает астролог. Будет нелегко: "перспектива утонуть в мелочах и раздергаться на несущественное ближе чем кажется". Важно не забывать о главном, несмотря на то, что Овны могут сейчас двигаться в эту сторону очень медленно.
Телец
Бои за финансы в любой ситуации, по любому поводу и каждый день. Володина отмечает: давно Тельцы так не воевали… Имущество придется защищать, как и деньги. "Не успеешь оглянуться, как твою поляну уже топчет кто-то гораздо менее достойный", - предупреждает астролог.
Близнецы
Толкаться локтями, пробивая себе дорогу, обычное дело для Близнецов этой осенью. Они смело могут примерять маску агрессора, но следует помнить: ненадолго. "Маска полезна лишь до весны 2023, пока вы осваиваете новые территории, даете отпор обидчикам и пытаетесь отвоевать чужое себе на благо", - подчеркивает Василиса Володина.
Рак
Представители данного знака Зодиака превратятся в бойцов невидимого фронта, уйдут с экранов и передовых позиций. Астролог советует скрывать мнение и не афишировать планы. Что внутри - не подавать виду. "Только вы сами, зная, какие бури бушуют внутри, способны разобраться со своими переживаниями", - говорит Володина.
Лев
Настало время вдохновенного участия в каком-то общем деле, которое соберет друзей вокруг вашей задумки. Василиса говорит: "В дружеском споре рождается истина, и споров этих будет много". Однако основное - возможность получать поддержку и силы от людей, которым небезразлично ваше мнение.
Дева
Осенние месяцы - время жесткой борьбы за свои цели (вероятнее всего в карьере). Результат никогда не давался просто, а в настоящее время его можно взять физическим упорством и напряжением. "Будут и откаты назад, и чувство поражения в самом конце года (куда без него), но шансы возродиться заново в январе есть определенно", - обещает астролог.
Весы
В ближайшие месяцы появится необходимость отстоять личные убеждения. Весы готовы защищать свои принципы и то, что им важно. "Кто сказал, что Весы это знак примирения? Потребность сделать еще один шаг вперед будет постоянно подхлестывать вас, не давая расслабиться".
Скорпион
Полная внутренняя мобилизация продлится до весны, и это может быть морально тяжело. Однако есть прекрасная возможность задействовать не только свои ресурсы, но и "соседские". Скорпионам следует контролировать себя - готовность выигрывать любой ценой может закончиться полной потерей не только уже накопленных благ, но и последующих.
Стрелец
Кажется, что воодушевление Стрельцов иссякло, покинуло чат, но выбор есть: либо холодно наблюдать со стороны, как кто-то задвигает вас и перетягивает одеяло на себя, либо подключиться к игре.
Козерог
Козероги могут переделать все на свете. "И ближайшие месяцы будут посвящены тому, чтобы доказать это окружающим. Действуйте строго по плану, быстро и без отпусков-перерывов", - говорит Володина.
Водолей
Ближайшие месяцы Водолеи будут делать то, что доставляет им истинную радость. "Живите по принципу "Любить - так любить, гулять - так гулять!" - говорит астролог.
Рыбы
Василиса предупреждает, что стоит выключить "свой командирский тон", иначе - не избежать семейных разногласий. "Займитесь преобразованиями жилища, но мирными. Например, ремонт подойдет!"
Гороскоп Василисы Володиной на осень 2022 года:
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!