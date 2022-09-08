Большой гороскоп Василисы Володиной на осень 2022: жесткая борьба за свои цели

Лев

Настало время вдохновенного участия в каком-то общем деле, которое соберет друзей вокруг вашей задумки. Василиса говорит: "В дружеском споре рождается истина, и споров этих будет много". Однако основное - возможность получать поддержку и силы от людей, которым небезразлично ваше мнение.

Дева

Осенние месяцы - время жесткой борьбы за свои цели (вероятнее всего в карьере). Результат никогда не давался просто, а в настоящее время его можно взять физическим упорством и напряжением. "Будут и откаты назад, и чувство поражения в самом конце года (куда без него), но шансы возродиться заново в январе есть определенно", - обещает астролог.

Весы

В ближайшие месяцы появится необходимость отстоять личные убеждения. Весы готовы защищать свои принципы и то, что им важно. "Кто сказал, что Весы это знак примирения? Потребность сделать еще один шаг вперед будет постоянно подхлестывать вас, не давая расслабиться".

Скорпион

Полная внутренняя мобилизация продлится до весны, и это может быть морально тяжело. Однако есть прекрасная возможность задействовать не только свои ресурсы, но и "соседские". Скорпионам следует контролировать себя - готовность выигрывать любой ценой может закончиться полной потерей не только уже накопленных благ, но и последующих.

Стрелец

Кажется, что воодушевление Стрельцов иссякло, покинуло чат, но выбор есть: либо холодно наблюдать со стороны, как кто-то задвигает вас и перетягивает одеяло на себя, либо подключиться к игре.

Козерог

Козероги могут переделать все на свете. "И ближайшие месяцы будут посвящены тому, чтобы доказать это окружающим. Действуйте строго по плану, быстро и без отпусков-перерывов", - говорит Володина.

Водолей

Ближайшие месяцы Водолеи будут делать то, что доставляет им истинную радость. "Живите по принципу "Любить - так любить, гулять - так гулять!" - говорит астролог.

Рыбы

Василиса предупреждает, что стоит выключить "свой командирский тон", иначе - не избежать семейных разногласий. "Займитесь преобразованиями жилища, но мирными. Например, ремонт подойдет!"

Гороскоп Василисы Володиной на осень 2022 года: