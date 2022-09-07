Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины

Выступая в Стамбуле, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что сделка, согласованная с Россией и Украиной, принесет облегчение "наиболее уязвимым людям, находящимся на грани голода".

Однако до сих пор поставки, которые должны помочь этим людям, были невелики.

Графика Фото: BBC

Первое судно с продовольственной помощью под эгидой Всемирной продовольственной программы (ВПП) недавно прибыло в пункт назначения.

Сухогруз Brave Commander вез 23 тысячи тонн пшеницы, предназначенной для бедных общин на юге Эфиопии. Он вышел из украинского порта Южный 16 августа и пришвартовался в Джибути.

К настоящему моменту загружено судно MV Karteria, которое готово доставить 37 тысяч тонн пшеницы в Йемен. Чиновники из ООН надеются, что за этими судами последуют и другие.

В 2021 году Всемирная продовольственная программа ООН распределила по всему миру 4,4 млн тонн продовольственной помощи. Две трети из них поступили из Украины.

"Не надо смешивать то, что делаем мы, с общим открытием портов и наводнением рынка этим необычайным количеством зерна", - призывал старший представитель программы Грэг Бэрроу,

Графика Фото: BBC

Еще до выступления Путина во Владивостоке на ВЭФ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не исключает непродления зерновой сделки, заключенной на 120 дней.