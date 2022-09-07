Каждый третий молодой латвиец считает, что повлиять на политику можно при помощи соцсетей

Хотя Erasmus+ остается наиболее известной программой Европейского Союза (ЕС) для молодежи, З. Петре призывает обратить внимание и на другие программы, финансируемые ЕС: "Инициатива DiscoverEU дает возможность отправиться в путешествие по Европе, чтобы изучить традиции и ценности различных стран, а также природу и архитектуру, культурное разнообразие и наследие и историю ЕС. В этом году программа Erasmus+ DiscoverEU дает дополнительные возможности поближе познакомиться с Европой молодым людям с ограниченными возможностями. До 4 октября можно подать заявки на участие в этой программе: Izsludināts nebijis "DiscoverEU" iekļaušanas projektu konkurss - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Мы также рассчитываем запустить ежегодную инициативу DiscoverEU, которая открыта для всех молодых людей, достигших 18-летия", - информирует глава представительства Европейской комиссии в Латвии.

Паул Пенцис, один из участников программы DiscoverEU, высоко ценит этот опыт и призывает не упустить эту возможность: "Мой опыт участия в DiscoverEU был несколько лет назад, поэтому сейчас я могу лучше оценить тот вклад, который он внес в мое личное развитие и как поспособствовал моей открытости. Для меня это всегда будет маленьким чудом, потому что DiscoverEU был действительно уникальным опытом, расширившим мои горизонты и позволившим мне познакомиться с разными культурами и странами. Когда я участвовал в первом проекте, все еще было новым и неизвестным, но именно поэтому он помог мне более открыто принимать неизвестность и смелее участвовать в новых приключениях и других возможностях, предлагаемым ЕС. DiscoverEU навсегда запомнится мне своими эмоциями, открытостью и новыми людьми - ценностями, благодаря которым стоит двигаться дальше".