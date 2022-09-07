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Каждый третий молодой латвиец считает, что повлиять на политику можно при помощи соцсетей

rus.tvnet.lv
Каждый третий молодой латвиец считает, что повлиять на политику можно при помощи соцсетей
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/13_Phunkod

Больше трети латвийской молодежи, принявшей участие в Евробарометре, считают, что одним из наиболее действенных методов заставить власть имущих прислушаться к их мнению - это активно выражать свою позицию в социальных сетях, высказывая свое мнение, используя хештеги и меняя фото профиля (35%).

При этом лишь 26% молодежи в возрасте от 15 до 30 лет считают голосование на выборах действенным способом заставить услышать свой голос на европейском, национальном и местном уровне. Для сравнения, в целом по ЕС голосование считают важным и действенным 39% молодежи.

Наиболее эффективным методом воздействия на политиков молодежь считает участие в молодежных и студенческих организациях - так считают 4 человека из 10. А вот участие в политических движениях, партиях и объединениях эффективным считает лишь 25% молодежи.

Что же ожидает латвийская молодежь от Европейского Союза для своего поколения? В первую очередь, мира: 51% латвийской молодежи считает главным приоритетом ЕС для их поколения - сохранения мира. В ЕС в среднем этот показатель существенно ниже - 37%. На втором по важности месте для латвийцев - борьба с социальным и экономическим неравенством (39%). А на третьем месте - увеличение возможностей трудоустройства для молодежи (34%). Дружественности окружающей среде и борьбе с изменениями климата латвийцы уделяют меньше внимания, чем в среднем в Европе: 23% по сравнению с 31%.

38% латвийской молодежи в течение последнего года участвовали в финансируемых ЕС проектах мобильности для молодежи в других странах. Глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре обращает внимание на то, что латвийская молодежь могла бы использовать гораздо больше возможностей, финансируемых ЕС. У молодых людей есть возможность учиться и проходить стажировку за рубежом, участвовать в различных проектах по обмену опытом и вовлеченности, развивать свой предпринимательский или творческий потенциал; важен личный интерес молодежи и их активность. "Нужно лишь "Держать глаза открытыми" и следить за актуальными новостями, и тогда интересная возможность самореализации и расширения кругозора не заставит себя ждать", - комментирует З. Петре, добавляя, что именно для привлечения внимания к разнообразию европейский программ в данный момент проводится информационная кампания Acis vaļā.

Хотя Erasmus+ остается наиболее известной программой Европейского Союза (ЕС) для молодежи, З. Петре призывает обратить внимание и на другие программы, финансируемые ЕС: "Инициатива DiscoverEU дает возможность отправиться в путешествие по Европе, чтобы изучить традиции и ценности различных стран, а также природу и архитектуру, культурное разнообразие и наследие и историю ЕС. В этом году программа Erasmus+ DiscoverEU дает дополнительные возможности поближе познакомиться с Европой молодым людям с ограниченными возможностями. До 4 октября можно подать заявки на участие в этой программе: Izsludināts nebijis "DiscoverEU" iekļaušanas projektu konkurss - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Мы также рассчитываем запустить ежегодную инициативу DiscoverEU, которая открыта для всех молодых людей, достигших 18-летия", - информирует глава представительства Европейской комиссии в Латвии.

Паул Пенцис, один из участников программы DiscoverEU, высоко ценит этот опыт и призывает не упустить эту возможность: "Мой опыт участия в DiscoverEU был несколько лет назад, поэтому сейчас я могу лучше оценить тот вклад, который он внес в мое личное развитие и как поспособствовал моей открытости. Для меня это всегда будет маленьким чудом, потому что DiscoverEU был действительно уникальным опытом, расширившим мои горизонты и позволившим мне познакомиться с разными культурами и странами. Когда я участвовал в первом проекте, все еще было новым и неизвестным, но именно поэтому он помог мне более открыто принимать неизвестность и смелее участвовать в новых приключениях и других возможностях, предлагаемым ЕС. DiscoverEU навсегда запомнится мне своими эмоциями, открытостью и новыми людьми - ценностями, благодаря которым стоит двигаться дальше".

Другие программы также предлагают возможность посетить разные страны, вдохновиться и поработать над социально значимыми идеями: заявки на участие в "Проекте молодежного обмена" и "Проекте вовлеченности молодежи" можно подать 4 октября. Первый проект объединяет группы молодых людей из разных стран, позволяя встретиться и вместе реализовать какую-то тематическую идею, важную для них как для молодых людей. "Проект вовлеченности молодежи" направлен на содействие активному участию молодых людей в политической жизни своей страны и ЕС. Он может быть реализован на национальном или международном уровне. «Проекты могут получить значительное финансирование в размере до 60 000 евро для реализации своих идей. Конечно, эти три проекта - лишь малая часть всех возможностей, открывающихся перед молодыми людьми в Европе", - добавляет З. Петре.

В рамках кампании Acis vaļā молодежь Латвии информируют о финансируемых ЕС возможностях учиться, работать, проходить стажировку, участвовать в бесплатных культурных и спортивных мероприятиях, быть волонтером или участвовать в проектах по обмену опытом в других странах ЕС. В ходе кампании молодые люди узнают о программах ЕС, доступных для них, а также об опыте участия своих сверстников в программах ЕС, актуальных для молодежи. Помимо информативных мероприятий молодые люди смогут принять участие в конкурсах, испытаниях и поощрять друг друга использовать имеющиеся возможности.

Кампания продлится с 15 июня 2022 года по ноябрь 2022 года. В ней примут участие создатели цифрового контента (инфлюенсеры), молодежные организации и общества.

Кампанию реализует представительство Европейской комиссии в Латвии.

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