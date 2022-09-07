Мошенники рассылают электронные письма якобы от имени главы полиции

Мошенники в спам-сообщениях незаконно используют логотип Государственной полиции и Международной организации уголовной полиции "Интерпол". Их цель - запугать тюремным сроком, начать переписку с пользователем и позже выманить у него деньги. Cert.lv призывает жителей игнорировать эти электронные письма и не начинать переписку.

Электронное письмо оформлено как приглашение в суд, поскольку против его получателя якобы производятся судебные разбирательства по делу о детской порнографии и педофилии. "Автором" письма указан "генеральный директор Гражданской гвардии Арманд Рукс".

Мошеннические электронные письма были отправлены с адресов sesija.tiesa@gmail.com и gvardes.birojs@inbox.lv. Электронные письма могут содержать вложения.