Мошенники для хищения денег, в среду, 7 сентября, массово рассылают электронные письма от имени начальника Государственной полиции Арманда Рука, ошибочно называя его главой Национальной гвардии, предупреждает учреждение по предотвращению инцидентов в информационной среде Cert.lv.
Мошенники рассылают электронные письма якобы от имени главы полиции
Мошенники в спам-сообщениях незаконно используют логотип Государственной полиции и Международной организации уголовной полиции "Интерпол". Их цель - запугать тюремным сроком, начать переписку с пользователем и позже выманить у него деньги. Cert.lv призывает жителей игнорировать эти электронные письма и не начинать переписку.
Электронное письмо оформлено как приглашение в суд, поскольку против его получателя якобы производятся судебные разбирательства по делу о детской порнографии и педофилии. "Автором" письма указан "генеральный директор Гражданской гвардии Арманд Рукс".
Мошеннические электронные письма были отправлены с адресов sesija.tiesa@gmail.com и gvardes.birojs@inbox.lv. Электронные письма могут содержать вложения.
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