Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 7 сентября, обвинил Запад в "провокациях" против России, пояснив, что именно по этой причине Москва прекратила поставки энергоресурсов в Европу.
Эрдоган понимает решение Путина и обвиняет Запад в "провокациях" против России
Эрдогану удалось сохранить хорошие рабочие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, в то же время он пытается сохранить нейтралитет в российско-украинской войне, хотя его страна поставляет Украине оружие, в том числе боевые беспилотники.
В ходе визита в Белград президент Турции заявил журналистам, что понимает решение Путина прекратить поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток".
"Могу очень четко сказать, что позиция Запада, не надо называть имен, мне кажется некорректной, потому что это политика, основанная на провокациях, - сказал Эрдоган. - Пока вы пытаетесь вести такую войну провокаций, вы не сможете добиться желаемого результата".
Эрдоган пытался использовать отношения с Москвой и Киевом для организации прямых переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.
"Как Турция, мы всегда придерживались сбалансированной политики между Украиной и Россией. Мы будем продолжать проводить ее", - сказал он.
Ожидается, что Эрдоган встретится с Путиным на следующей неделе в рамках регионального саммита в Узбекистане.
Турция не присоединилась к западным санкциям против России, а во время саммита Путина и Эрдогана в Сочи в августе было подписано новое соглашение об экономическом сотрудничестве.
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