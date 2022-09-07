Эрдоган понимает решение Путина и обвиняет Запад в "провокациях" против России

Эрдогану удалось сохранить хорошие рабочие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, в то же время он пытается сохранить нейтралитет в российско-украинской войне, хотя его страна поставляет Украине оружие, в том числе боевые беспилотники.

В ходе визита в Белград президент Турции заявил журналистам, что понимает решение Путина прекратить поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток".

"Могу очень четко сказать, что позиция Запада, не надо называть имен, мне кажется некорректной, потому что это политика, основанная на провокациях, - сказал Эрдоган. - Пока вы пытаетесь вести такую ​​войну провокаций, вы не сможете добиться желаемого результата".

Эрдоган пытался использовать отношения с Москвой и Киевом для организации прямых переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

"Как Турция, мы всегда придерживались сбалансированной политики между Украиной и Россией. Мы будем продолжать проводить ее", - сказал он.

Ожидается, что Эрдоган встретится с Путиным на следующей неделе в рамках регионального саммита в Узбекистане.

Турция не присоединилась к западным санкциям против России, а во время саммита Путина и Эрдогана в Сочи в августе было подписано новое соглашение об экономическом сотрудничестве.