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Видео ⟩ "За занавесом": российские пропагандисты не видят мир без России

rus.tvnet.lv
"За занавесом": российские пропагандисты не видят мир без России
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Фото: kadrs no video

Скончавшийся в конце августа президент СССР Михаил Горбачев был предателем и плохим государственным деятелем, который разрушил великую державу и предал своих соотечественников, проживающих за пределами России, украинцы совершили ядерный террористический акт на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в день прибытия туда миссии Международного агентства по атомной энергии, а украинское контрнаступление на Херсон провалилось - таковы были главные лживые посылы российской пропаганды российскому обществу на минувшей неделе.

Конечно, не обошлось и без разжигания ненависти к Западу, особенно к Германии: ее обвиняют в поддержке нацизма и терроризма в связи с поставками оружия в Украину.

О собственных потерях не упоминают

Кремлевские пропагандисты утверждают, что контрнаступление Украины на юге страны неудачно и самоубийственно, а президент Украины Владимир Зеленский использует своих солдат как пушечное мясо, посылая их на заведомую смерть. В выпусках программ "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" выдающие себя за российских военных корреспондентов в Украине люди рассказывали об уничтоженных "неонацистских" подразделениях и бронетехнике.

При этом об огромных потерях российской армии не прозвучало ни слова, разумеется, не был упомянут и доказанный факт, что россияне использовали несколько ракет стоимостью в миллионы, чтобы сбить деревянные муляжи HIMARS.

Кроме того, Россия утверждает, что украинской армии не удалось отбить ни одного сколько-нибудь значимого населенного пункта, что также не соответствует действительности.

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) приводит независимые доказательства того, что вооруженные силы Украины освободили крупный населенный пункт в Донецкой области и Херсон. ISW также пишет, что личный состав 127-го полка 1-го армейского корпуса ДНР прекратил боевые действия из-за нехватки припасов, так как на передовой не хватает даже воды. В обзоре ISW от 4 сентября говорится, что в результате контрнаступления украинцы добились очевидного прогресса на юге и востоке. Украинские силы продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и заняли территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области. По мнению аналитиков ISW, темп контрнаступления, вероятно, резко изменится со дня на день, поскольку украинские силы делают все возможное, чтобы нарушить материально-техническое обеспечение российских войск, раздробить их командование и ослабить боевой дух. Продвижение украинских сил столь значительно, что вызвало более трезвые комментарии даже в публикациях микроблогеров, которые до сих пор поддерживали оптимистичную риторику Кремля.

Об определенной панике в рядах российской армии свидетельствует и выдержка из перехваченных российских военных каналов, опубликованная экспертом группы исследовательской журналистики Bellingcat Христо Грозевым и свидетельствующая о признании самой Россией того факта, что украинские вооруженные силы обладают неоспоримым преимуществом с точки зрения современного оружия. Генштаб украинской армии, в свою очередь, заявил, что потери российских войск в Украине к утру 5 сентября достигли 49 800 человек, однако эта цифра не подтверждена независимыми источниками.

Сообщая о неудачах украинских вооруженных сил, которым в большинстве случаев отсутствует независимое подтверждение, российские пропагандисты ни словом не упоминают о потерях своей страны. Ни в одной из программ не обсуждался, например, тот факт, что украинская армия за три дня - с 31 августа по 2 сентября - двумя боевыми дронами Bayraktar уничтожила боевую технику российской армии на сумму 26,5 млн долларов. Вместо этого различные российские военные эксперты продолжают восхвалять техническое превосходство в вооружении своей страны, в то время как New York Times сообщает: западные аналитики крайне удивлены фактом, что Россия использует произведенные в начале 2000-х годов детали для своего разрекламированного высокоточного оружия, ведь это делает его гораздо менее точным.

Российские пропагандистские СМИ также не сообщают ни об уничтожении украинской армией одного из крупнейших российских складов боеприпасов в оккупированном Мелитополе, ни о том, что, согласно оценке ISW, с конца марта российские оккупанты потеряли в Украине контроль над территорией, по площади сравнимой с Данией.

Глава Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс сообщил утром 5 сентября: "Контратака Украины постепенно начинает приносить первые плоды. Стратегия без крупных нападений, щадящая человеческие жизни, по поддержанию "давления" на всем южном направлении и разрыванию цепочек поставок начала приводить к деградации способности России оказывать сопротивление".

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Украину обвиняют в ядерном терроризме

С прибытием международной миссии на Запорожскую АЭС усилилось и раздражение в риторике российских пропагандистов по поводу украинского "неонацистского" ядерного терроризма. Россияне заявили, что в день прибытия миссии, 1 сентября, группы украинских диверсантов пытались взять под контроль АЭС и обстреляли ее, тем самым спровоцировав ядерную угрозу. Усилиями российской армии диверсионные группы были обезврежены, а боевики взяты в плен. Излишне говорить, что украинская сторона отрицает подобные заявления России. В интервью известному российскому оппозиционеру, журналистке Юлии Латыниной советник президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что россияне по неосторожности "слили" видео, на котором видно, как 1 сентября их вертолеты обстреливали Энергодар - город рядом с Запорожской АЭС. Чтобы оправдать эту акцию, была придумана небылица об украинских диверсионных группах, которые надо было уничтожить. Тем временем Грозев, который публикует только проверенную информацию, 3 сентября написал в Twitter: "Наши друзья с @the_ins_ru получили видео очевидного обстрела РСЗО (прошлой ночью) вблизи Запорожской АЭС. Предыдущая геолокация по данным @CITeam_en указывает на то, что огонь шел с территории, контролируемой Россией, рядом с электростанцией".

Что касается самой международной миссии, то ряд российских оппозиционеров, таких как Андрей Пионтковский и Марк Фейгин, уже заявили, что не верят в объективность расследования из-за слишком большого влияния России во всех международных организациях. Латынина, в свою очередь, два дня назад написала в Twitter: "Глава МАГАТЭ Гросси должен был призвать к демилитаризации Запорожской АЭС и рассказать, откуда ее обстреливают. Вместо этого он промолчал. Грустно и поучительно. Путин нашел слабое звено - международно полезных идиотов". Тут следовало бы добавить, что российские пропагандисты также выразили сомнение в объективности доклада миссии, так как в нее входят представители недружественных России стран, таких как Литва и Польша. Очевидно, имела место превентивная подготовка российского общества к тому, что в докладе могут содержаться и некоторые нелестные для оккупантов выводы.

Горбачев - предатель

Сразу после смерти Горбачева вышла целиком посвященная оценке его деятельности пропагандистская программа "Вечер с Владимиром Соловьевым", и неудивительно, что Горбачева осудили все ее участники. Кто-то более мягко, кто-то в открытую назвал первого и последнего президента СССР предателем, развалившим великую страну. В нарративе программы четко отразились основные тенденции современной российской идеологии: глорификация СССР, хорошо перекликающаяся с выделением исторической роли и особой миссии России, а также прославление империализма и актуализация мифа о восстановлениb исторических земель России. Недаром гости программы во главе с Соловьевым неоднократно отметили, насколько велика была территория СССР по сравнению с нынешней Российской Федерацией. По их мнению, потеря территорий подтверждает предательский акт Горбачева по уничтожению СССР. Таким образом российские пропагандисты, фактически приравняв территорию СССР к России, сами того не осознавая, подтвердили, что эта страна была оккупантом, осуществлявшим расширение своей территории путем аннексии территорий других стран.

Показательно, что некоторые участники программы противопоставляли "плохого" нерешительного Горбачева, не желавшего кровавой разборки с протестующими, "хорошему" решительному Сталину, который никогда бы не допустил развала империи, чего бы это ни стоило.

Отдельные участники программы даже выступили с оправданием сталинских репрессий 30-х годов прошлого века, задавшись риторическим вопросом, что бы произошло в начале войны в 1941 году, если бы СССР вступил в нее с нынешней? не нейтрализованной "5-й колонной". Беспрепятственное распространение подобных сообщений лишь подтверждает неоднократные замечания российских оппозиционеров о том, что современная Россия опасно близка к тотальному террору против инакомыслящих граждан своей страны.

Кремлевские идеологи выставили горбачевскую перестройку причиной "лихих 1990-х", утверждая, что Горбачев продал Россию Западу и предал своих союзников - лидера ГДР Хонеккера и лидера Польши Ярузельского.

Соловьев даже утверждал, что обязанностью Горбачева как государственного деятеля было арестовать и привлечь к ответственности за государственную измену тех, кто готовил и составлял проект Беловежского соглашения, положившего конец существованию СССР.

По сообщениям кремлевских рупоров, в то время Россия допустила несколько существенных ошибок: так, Украине могли дать независимость, потребовав взамен Донбасс и Крым, что тогдашняя Украина непременно приняла бы, а в договоре со странами Балтии следовало оговорить, что на их территории останутся российские военные базы, тогда бы туда не пришли силы НАТО.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Шольц - потомок нацистов

Кремлевские пропагандисты продолжают демонизировать Запад, обвиняя его в терроризме и нацизме. Особая ненависть звучит в адрес Германии, что тоже понятно, ведь в силу исторической памяти очернение именно этой страны является лучшим способом убедить российское общество в якобы возрождающемся фашизме, против которого выступает "героический русский народ". Соловьев даже зачитал почти десятиминутное обращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу, в котором обвинил его в поддержке терроризма, поставках оружия в Украину, разжигании нацистских настроений в обществе, не забыв напомнить, что руководители сегодняшней Германии - потомки фашистов с соответствующим мышлением.

Также прозвучала угроза отказать Германии в поставках российского газа, что приведет к массовым беспорядкам и падению правительства. Надо отметить, пропагандисты весьма активно продвигают идею о том, что предстоящей зимой все страны Европы захлестнут масштабные демонстрации и беспорядки против роста счетов за энергоресурсы и мер жесткой экономии. Беззастенчиво подчеркивается, что Россия должна всячески вступаться за "простых" людей и однозначно поддерживать такие протесты. Точно так же идеологи продолжают тиражировать необоснованные и бездоказательные утверждения о том, что США находятся на грани гражданской войны между сторонниками Трампа и Байдена. Стоит ли говорить, что сами американцы об этом даже не догадываются. Кульминацией разжигания ненависти к Западу стало заявление Соловьева о том, что перед лицом экзистенциальной угрозы Россия будет готова применить ядерное оружие, ибо "кому нужен мир без России в нем".

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

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