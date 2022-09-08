Видео ⟩ "За занавесом": российские пропагандисты не видят мир без России

С прибытием международной миссии на Запорожскую АЭС усилилось и раздражение в риторике российских пропагандистов по поводу украинского "неонацистского" ядерного терроризма. Россияне заявили, что в день прибытия миссии, 1 сентября, группы украинских диверсантов пытались взять под контроль АЭС и обстреляли ее, тем самым спровоцировав ядерную угрозу. Усилиями российской армии диверсионные группы были обезврежены, а боевики взяты в плен. Излишне говорить, что украинская сторона отрицает подобные заявления России. В интервью известному российскому оппозиционеру, журналистке Юлии Латыниной советник президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что россияне по неосторожности "слили" видео, на котором видно, как 1 сентября их вертолеты обстреливали Энергодар - город рядом с Запорожской АЭС. Чтобы оправдать эту акцию, была придумана небылица об украинских диверсионных группах, которые надо было уничтожить. Тем временем Грозев, который публикует только проверенную информацию, 3 сентября написал в Twitter: "Наши друзья с @the_ins_ru получили видео очевидного обстрела РСЗО (прошлой ночью) вблизи Запорожской АЭС. Предыдущая геолокация по данным @CITeam_en указывает на то, что огонь шел с территории, контролируемой Россией, рядом с электростанцией".