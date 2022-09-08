Артус Кайминьш допускает, что вернется в политику

В интервью программе TV3 "900 секунд" Кайминьш объяснил свое решение не участвовать в качестве кандидата в предстоящих выборах в 14-й Сейм желанием немного отдохнуть и поберечь нервы. Он прогнозирует, что в следующий парламент будет избрано 10-11 партий, и работать в такой "какофонии" будет "ужасно хлопотно". Кайминьш также косвенно выразил свое удивление терпимостью латвийского общества к партиям, тиражирующим сформированный Кремлем нарратив.

На вопрос в связи с возможностью возвращения в активную политику - создаст ли Кайминьш при этом новую политическую силу или присоединится к существующей - парламентарий ответил, что мужчина должен родить сына, построить дом, убить змею и, может быть, основать партию, но лишь один раз.

Покинув Сейм, Кайминьш сможет более активно заняться сценическим искусством. В настоящее время он работает в качестве актера вместе с режиссером Алвисом Херманисом над спектаклем "Операция Mindfuck", который скоро появится в репертуаре Нового Рижского театра. "Мне очень нравится приходить на работу", - сказал Кайминьш о репетициях спектакля.