Прокуратура за использование поддельного документа к гражданке России применила штраф в размере 1500 евро, сообщили в Государственной пограничной охране.
Гражданка России оштрафована на 1500 евро за использование поддельного документа
На пункте пограничного контроля Терехово был замечен гражданин Беларуси 1997 года рождения, который, пересекая государственную границу на мотоцикле, предъявил пограничникам фальшивое водительское удостоверение на украинское транспортное средство. В свою очередь, гражданка России 1985 года рождения во время проверки документов пограничникам предъявила фальшивое регистрационное удостоверение российского транспортного средства.
В обоих случаях за использование поддельных документов начаты уголовные процессы, направленные в прокуратуру Восточной Латгале для начала уголовного преследования.
К гражданке России за совершение преступного деяния прокуратура применила штраф в размере 1500 евро, в свою очередь к гражданину Беларуси в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.
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